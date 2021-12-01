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شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!

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صورة من كاميرا المراقبة
صورة من كاميرا المراقبة

شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!

دبي - العربية.نت

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كشفت كاميرا مراقبة في منزل مدافع فريق أرسنال الإنجليزي غابرييل ماغالهاييس، تفاصيل إحباطه عملية سطو استهدفت منزله، بطريقة بطولية.

وتعرض ماغالهاييس لمحاولة سطو على منزله أثناء عودته برفقة صديق له في أغسطس/آب الماضي، بحسب لقطات كاميرا المراقبة التي عرضت في محاكمة اللصين الشهر الماضي.

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في التفاصيل، هدد لصان غابرييل مستخدمين عصا بيسبول، وطلبا منه تسليم هاتفه المحمول، وساعة اليد ومفتاح سيارته الفاخرة.

إلا أن المدافع البرازيلي لكم أحد اللصين في وجهه وتقاتل معه، حتى ركض السارقان بعيدا عن المنزل.

ولم يصب غابرييل بأي أذى جسدي جراء محاولة الاعتداء، ولكنه تعرض لصدمة لحظية.

في المقابل، سجن أحد اللصين ويدعى عبد الرحيم موسى، ويبلغ من العمر 26 عاماً، الشهر الماضي لمدة خمس سنوات، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه.

يشار إلى أن غابرييل كان يعاني من إصابة شديدة في الركبة في وقت وقوع الحادث، أبعدته عن الألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل، بالإضافة إلى أول ثلاث مباريات لأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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