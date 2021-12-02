صورة لزوجة محمد صلاح تثير الغضب بمواقع التواصل

أثارت صورة نشرت لزوجة اللاعب المصري محمد صلاح موجة غضب كبيرة بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرينها حالة من التنمر واستغلال غير مقبول لخصوصيتها.

وكان مينا سمير، مدرب زوجة محمد صلاح قد نشر صورة لها وهي بوزن زائد وقوله إنه كان شريكا في رحلة إنقاص وزنها مما فتح عليه سيلا من الانتقادات والهجوم.

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ولم يقف الكابتن مينا سمير صامتا أمام هذه الانتقادات، إذ قرر الرد على التعليقات أيضا قائلا: "أنا نفسي بس أفهم السبب من تقليلي أنا كشخص يعني إيه وجه الاستفادة".

وكانت ماجي صادق زوجة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قد خطفت الأضواء بعدما تسلمت جائزة القدم الذهبية نيابة عن زوجها محمد صلاح رغم حضوره الحفل الذي استضافته إمارة موناكو الفرنسية، أمس الاثنين.

وأثار استلام زوجة محمد صلاح للجائزة نيابة عنه رغم تواجده خلال حفل توزيع الجائزة العديد من التساؤلات في أذهان مشجعي كرة القدم حول السبب في ذلك.