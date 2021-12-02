"كلمتين وبس".. أول تعليق لمحمد صلاح على اختياره سابع العالم!

رفض نجم المنتخب المصري محمد صلاح وليفربول الإنجليزي التعليق على اختياره سابع العالم في سباق الكرة الذهبية لعام 2021 الذي توج به الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة في تاريخه.

Reporter: “You’re 7th in the #Ballondor this year”

Salah: *burst out laughing*

“I have no comment”



(It's not everything u talk about)

factos👍👀pic.twitter.com/7A46osA91g — MO (@Dope_Kylee) December 1, 2021

وعقب فوز "الريدز" أمام إيفرتون 4-1 على ملعب غوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، أمس الأربعاء، والتي تألق خلالها صلاح بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لفريقه تم سؤاله عن رأيه في التواجد في المركز السابع في الكرة الذهبية لعام 2021.

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ضحك محمد صلاح قبل أن يرد في تصريح مقتضب: "لا تعليق".

وقال صلاح في تصريحات إعلامية: "إنه لأمر رائع المجيء إلى هنا وتحقيق نتيجة جيدة وتسجيل أربعة أهداف، إنه أمر لا يصدق، هذه أمور مميزة".

وأضاف: "لقد فزنا برباعية الليلة، كما فزنا في السابق بخماسية على مانشستر يونايتد، نحن دائما نقدم أداء جيدا في الدوري، ونأمل الاستمرار على ذلك".

وأكد على رغبته في مواصلة تسجيل مزيد من الأهداف، قائلا: "تسجيلي 13 هدفا في الدوري الإنجليزي؟ هدفي أن أسجل المزيد من الأهداف، أريد الفوز كذلك بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، أتمنى ذلك".

وأكمل بالقول: "لقد اندمجنا سويا وأصبحنا نعرف بعضنا البعض بشكل أكبر، لقد لعبنا سويا على مدار 6 سنوات تقريبا، عانينا من الإصابات في الموسم الماضي، وفزنا بالألقاب معا، لقد وجدنا التناغم والانسجام".

وعزز نجم ليفربول صدارته لترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 13 متقدما بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.