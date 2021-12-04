مشهد غريب لم تره من قبل.. فيديو لركاب يدفعون طائرة

كشفت فيديو غريب من مطار في نيبال قيام أكثر من عشرة أشخاص يدفعون الطائرة بكل قوتهم من أجل إزاحتها عن مدرج هبوط الطائرات.

والتقط الفيديو يوم الأربعاء 1 ديسمبر بمطار "كولتي" المحلي في باجورا، وهي منطقة في مقاطعة سودورباشيم في غرب نيبال، على بعد أكثر من 7000 كيلومتر من العاصمة كاتماندو.

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بدأ الأمر عندما كان الركاب ينتظرون اللحاق برحلة في المطار، حيث كان من المقرر أن تهبط طائرتهم في المطار، لكنها لم تتمكن من ذلك لأن طائرة أخرى تابعة لشركة "تارا إير"، كانت عالقة في منتصف المدرج.

أكد أحد الأشخاص الذين كانوا يدفعون الطائرة عن المدرج، أنها كانت متوقفة في وسط المدرج بسبب ثقب في أحد إطاراتها، حسب ما ذكر موقع نيبال نيوز.

لذلك شرع الركاب من أجل اللحاق برحلتهم، في دفع الطائرة الصغيرة عن المدرج حتى تتمكن الطائرة الأخرى من الهبوط.