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شاهد متنكرين بهيئة شياطين يظهرون في معرض بالكويت

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الكويت
من الفيديو

شاهد متنكرين بهيئة شياطين يظهرون في معرض بالكويت

"جمعية المحامين" أصدرت بيانا عبرت فيه عن استيائها من ظهور اسمها في الفيديو

لندن- العربية.نت 

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معرض خارجي عن "الميك أب" والماكياج، أقامه وشارك فيه كويتيون من الجنسين، وتم تصوير بعض مشاهده في "جمعية المرشدات الكويتية" الملاصقة في منطقة "بنيد القار" الساحلية لجمعيتي المهندسين والمحامين بالعاصمة الكويتية، أثار كوكتيل غضب وجدل، وصل صداه سريعا إلى حيث انتشر بمواقع التواصل ووسائل الإعلام، لأن القائمين عليه وبعض من شاركوا فيه ظهروا متنكرين بهيئة شياطين.

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الأشد غضبا، كانت "جمعية المحامين" التي أصدرت بيانا عبرت فيه عن استيائها من ظهور اسمها في مقطع فيديو، تعرضه "العربية.نت" أدناه، وتطل فيه إحدى المشاركات، متنكرة بهيئة "شيطانة" مطلية الوجه بلون أحمر، مع قرنين بارزين من طرفي الجبين، وتقول: "اليوم آخر يوم في معرض. تعالوا استانسو. بوثنا رسم ولوحات وعدسات ومسوّين كلنا قروب شياطين" أي مجموعة شياطين.


المتنكرة تدافع عن نفسها والمعرض

وفي البيان الذي أكدت فيه الجمعية عدم علاقتها بالفيديو، قال رئيسها شريان الشريان، بحسب ما نشرت صحيفة "الرأي" المحلية، إن الجمعية "عريقة وتعرف قيم مجتمعنا، ولا يمكن أن تستقبل شياطين وانحطاطا فنيا رخيصا وأنشطة تخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأخلاق منهجنا الديني، ولن نقبل بهذه السلوكيات الغريبة على المجتمع الكويتي، والتي تخالف التقاليد والأعراف الراسخة لنا نحن الكويتيين عامة، والمحامين خاصة"، وفقا لتعبيره الغاضب.

كما أكد أمين سرها، خالد السويفان، أنه "لا صلة للجمعية بمقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والذي تم تصويره في أحد المعارض الخارجية"، مشددا في تغريدة كتبها بالحساب "التويتري" للجمعية على "احتفاظها بحقها القانوني الكامل في الرجوع على كل من يسيء للجمعية أو لشعارها أو لأي من منتسبيها" كما قال.

ثم ظهرت المتنكرة بهيئة "شيطانة" في الفيديو، ودافعت في مقطع فيديو آخر عنوانه "حسبي الله ونعم الوكيل" عن المعرض، بقولها: "مَنْ قال إننا نكرة وعبّاد شيطان.. اشدعوه هناك مسرحيات قدمت أدوار الشيطان، وهذا فن. أنا فنانة ماكياج Make-Up Artist وأقوم بعمل هذا اللوك للكبار والصغار، ويقومون بتصويره. مَنْ يهاجمنا يريد الشهرة على قفانا. أرجو مسح هذه الأمور وشكرا للعقول الراقية التي تفهم".

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