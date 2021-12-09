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هل يستحق الجائزة؟.. حوار بين ميسي وابنه يثير جدلاً

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ميسي
ميسي ونجله (من الفيديو)

هل يستحق الجائزة؟.. حوار بين ميسي وابنه يثير جدلاً

تتويج النجم الأرجنتيني أثار جدلاً واسعاً حول أحقيته بالجائزة

دبي - العربية.نت

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لم يكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يتوقع أن تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام للمرة السابعة في مسيرته، يتسبب بارتباك نجله الأكبر تياغو.

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فقد انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية كالنار في الهشيم، على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه ميسي مع عائلته في منزلهم قبل حفل تسليمه للجائزة المرموقة، الاثنين الماضي.

وبينما كان النجم في جلسة تصوير لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في منزله قبل حفل التسليم، الاثنين الماضي، دار حوار طريف بينه وبين ابنه الأكبر، الذي أثار فضوله وجود 7 كرات ذهبية على الطاولة، وليس 6.

فأجاب الوالد: لقد فزت بها اليوم.

ليرد الابن: تياغو: اليوم؟!

الأب ميسي: نعم.

وتواصل ارتباك تياغو بسؤال محرج لوالده أمام كاميرات "فرانس فوتبول"، قائلا: لماذا فزت بها؟ فتجاهل ميسي السؤال واكتفى بالقول "لا أعرف".

جدل حول أحقية ميسي بالجائزة

وعلى الرغم من أن تياغو البالغ عمره 9 سنوات، لم يقصد أن والده لا يستحق الفوز، إلا أن جواب ميسي كان غريباً، واعتبره البعض موافقاً للجدل الدائر حول أحقيته بالجائزة.

فتتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، كان أثار جدلاً واسعاً بعدما اعتبره البعض "رقماً قياسياً".

فيما رأى آخرون أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو الأحق والأجدر بنيل الجائزة هذا العام.

يذكر أن النجم الأرجنتيني كان حصل على 613 صوتا في استفتاء الكرة الذهبية لعام 2021، وتفوق بفارق 33 صوتا فقط عن ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني.

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