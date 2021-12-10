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طلب غريب لمحمد صلاح من شخصية مشهورة.. فهل يستجيب؟

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محمد صلاح

طلب غريب لمحمد صلاح من شخصية مشهورة.. فهل يستجيب؟

الغندور أوضح أن الزمالك كان فريق صلاح المفضّل منذ طفولته

دبي - العربية.نت

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من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب المصري الشهير، محمد صلاح، مع فريق ليفربول البريطاني في صيف 2023، ونظراً لذلك وجّه إعلامي مصري شهير، لنجم منتخب مصر طلباً غريباً.

فقد نشر خالد الغندور، الإعلامي الشهير ولاعب نادي الزمالك السابق على صفحته بفيسبوك، صورة لمحمد صلاح بقميص نادي الزمالك، وأرفق الصورة بتعليق كتبه باللهجة المصرية: "الصراحة أتمنى أنك على سن 38 تكون موجود في نادي الزمالك تختم حياتك الكروية في النادي اللي أنت بتحبه من وأنت طفل صغير".

وتابع "التي شيرت لايق عليك يا أبو صلاح وسيبك من الناس اللي طول الوقت عايزة تقيمك على مزاجها أنت أحسن لاعب في العالم".

وحتى الآن لم يرد النجم المصري على الطلب، في حين أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2023.

مفاجأة مدوية.. قد يبيعون صلاح!

يشار إلى أن موقع "ليفربول إيكو" المقرّب من النادي الإنجليزي، كان فجّر قبل أيام، مفاجأة مدوية عن صلاح، حيث أكد أن إدارة النادي منفتحة على بيع هداف الفريق وعدم التجديد له، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين لم يكتب لها النجاح حتى الآن.

كما أعلن الموقع في تقرير خاص عن اللاعب حينها، أن إدارة ليفربول منفتحة على فكرة رحيل محمد صلاح في حالة لم يتم التوصل لاتفاق معه بخصوص تجديد العقد.

محمد صلاح (أرشيفية من فرانس برس)
محمد صلاح (أرشيفية من فرانس برس)

وأضاف أن الريدز يفكر في الاستفادة المادية من رحيله وتعويضه بلاعب جديد بدلًا من أن يغادر مجاناً.

يذكر أن عقد محمد صلاح نهاية الموسم المقبل، ويرغب ليفربول في تجديد تعاقده بمبلغ 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا في حين يطلب وكيل اللاعب الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني طبقاً لما ذكر في مواقع وتقارير أجنبية.

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