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إيلون ماسك يضرب ثانية: أفكر بترك العمل لأصبح مدوناً شهيراً

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إيلون ماسك (أرشيفية- فرانس برس)
إيلون ماسك (أرشيفية - فرانس برس)

إيلون ماسك يضرب ثانية: أفكر بترك العمل لأصبح مدوناً شهيراً

دبي - العربية.نت

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بعد تصريحه المثير للجدل حول "إنجاب الأطفال خوفاً من انهيار العالم"، ضرب الملياردير إيلون ماسك، مجدداً قائلاً إنه "يفكر" في ترك وظيفته ليصبح مدونًا مشهورًا بدوام كامل.

ففي تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أمس، كتب مؤسس شركة سبيس إكس الأميركية: "أفكر في أن أترك وظيفتي وأصبح مدونا بدوام كامل. ما رأيكم؟".

وكان أحد أغنى الأغنياء في العالم حذر سابقا من انخفاض عدد المواليد حول العالم، داعيا الناس لإنجاب المزيد من الأطفال، معتبرا أن التوقف عن الإنجاب هو أكبر تهديد يواجه البشرية.

واعتبر الأب لـ 6 أطفال (توفي أحدهم سابقاً ) والطامح لإنجاب المزيد، في مقابلة قبل أيام مع "وول ستريت جورنال" أنه "لا يوجد عدد كاف من الناس".

كما رأى ملياردير التكنولوجيا أن معدلات المواليد المنخفضة والمتناقصة بشكل متسارع، تشكل "واحدة من أكبر المخاطر على الحضارة البشرية".

وأضاف أن "العديد من الأشخاص الأذكياء يعتقدون أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من الناس حول العالم وأن عدد السكان خرج عن نطاق السيطرة، إلا أن هذا عكس الواقع تماما". وقال "تذكروا كلماتي هذه، إذا لم ينجب الناس المزيد من الأطفال، فسوف تنهار الحضارة".

أما عندما سُئل عما إذا كان هذا سبب إنجابه 6 أطفال، فأكد أنه يحاول أن يكون قدوة حسنة، مضيفًا أنه يتعين عليه تطبيق ما يعظ به!

يذكر أن لماسك تصريحات عديدة مثيرة للجدل، وهو ناشط على تويتر وغالبا ما يساجل ويجادل خصومه بسخرية في آن، وحدة في آن آخر.

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