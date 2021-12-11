.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح

  • الخط
محمد صلاح

"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح

رسالة من مدير الصحة العالمية لمحمد صالح.. ماذا جاء فيها؟

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال بعض التصريحات التي أدلى بها نجم كرة القدم المصري العالمي، محمد صلاح، تثير جدلاً وردوداً.

فمع نشر بعض الأجزاء من المقابلة التي أجراها مع برنامج الحكاية، الذي يعرض على أم بي سي، حصد أحد المقاطع تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

ففي المقطع المذكور، سأله الإعلامي عمرو أديب عن تعامل الفرق العالمية عامة في عالم كرة القدم مع إصابة أو إعياء أي لاعب من فريقها، ليوضح نجم ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن "الموضوع بيحصل وأن الإدارة تتفهم ذلك"، لاسيما أن هذا الأمر طبيعي وخارج عن إرادة اللاعب.

"كورونا في فرح!!"

أما عند سؤاله عن إصابته بكورونا، وما إذا كان النادي وجه له أي ملاحظة أو محاسبة، فرد صلاح ضاحكا: "هم ما عملوش مشكلة بس سألوني إنت مش جالك كورونا في فرح!!".

إلا أنه أضاف أن الناس تتفهم أن الفرح كان فرح أخيه، وأن مثل تلك المناسبات لا تحصل كل يوم. وقال ممازحا "أتمنى ما يتجوزش كل يوم".

رسالة من مدير الصحة العالمية؟!

كما شدد على ضرورة أخذ اللقاحات، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية التي تضم خبراء واختصاصيين أكدت وجوب التطعيم، لذا على الناس الالتزام بتلك التوجيهات، لأنها صادرة عن علماء.

ما دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، إلى التعليق على تلك التصريحات، موجها رسالة شكر إلى اللاعب المميز على تشجيعه الناس على تلقي اللقاحات.

ونشر على حسابه على تويتر صورة تضمنت تصريحات صلاح خلال مقابلته مع أديب، كاتبا: "شكرا لمحمد صلاح، على كلمات الدعم هذه".

كما أضاف: "تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد "كوفيد-19"، لذا نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".

يذكر أن مهاجم ليفربول الشهير كان أصيب بكورونا العام الماضي، بعد أن حضر زفاق أخيه في مصر، الذي ضم عددا كبيرا من الأقارب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إيلون ماسك يضرب ثانية: أفكر بترك العمل لأصبح مدوناً شهيراً إيلون ماسك يضرب ثانية: أفكر بترك العمل لأصبح مدوناً شهيراً
فيديو ثانٍ لشيرين حليقة الرأس: لا تقولولي شعر وكوافير وهم فيديو ثانٍ لشيرين حليقة الرأس: لا تقولولي شعر وكوافير وهم
الأكثر قراءة
مختلفة تماما عن دلتا.. هذه ببساطة أعراض أوميكرون مختلفة تماما عن دلتا.. هذه ببساطة أعراض أوميكرون
طلب غريب لمحمد صلاح من شخصية مشهورة.. فهل يستجيب؟ طلب غريب لمحمد صلاح من شخصية مشهورة.. فهل يستجيب؟
زوبعة ضد قارئ قرآن في مصر بسبب زوبعة ضد قارئ قرآن في مصر بسبب "لقب عائلته"
غيتس يتوقع جديدا: بعد سنتين ستنقلب طريق العمل والاجتماعات غيتس يتوقع جديدا: بعد سنتين ستنقلب طريق العمل والاجتماعات
أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة
أبل تستسلم.. أوقفت إنتاج آيفون وآيباد في ذروة الطلب أبل تستسلم.. أوقفت إنتاج آيفون وآيباد في ذروة الطلب
قبل أن تذهب
فساد بمليارات الدولارات في المصرف المركزي بليبيا.. وحقائق صادمة
فساد بمليارات الدولارات في المصرف المركزي بليبيا.. وحقائق صادمة
اكتشف المزيد