"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح

لا تزال بعض التصريحات التي أدلى بها نجم كرة القدم المصري العالمي، محمد صلاح، تثير جدلاً وردوداً.

فمع نشر بعض الأجزاء من المقابلة التي أجراها مع برنامج الحكاية، الذي يعرض على أم بي سي، حصد أحد المقاطع تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

شاهد أكثر فيديو أو جزء اهتم به العالم في لقاء عمرو أديب مع محمد صلاح#الحكاية#MBCMASR

حمل شاهد واتفرج ببلاش:https://t.co/SFzeiuU1yF pic.twitter.com/USHiXojYul — الحكاية (@Elhekayashow) December 10, 2021

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ففي المقطع المذكور، سأله الإعلامي عمرو أديب عن تعامل الفرق العالمية عامة في عالم كرة القدم مع إصابة أو إعياء أي لاعب من فريقها، ليوضح نجم ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، أن "الموضوع بيحصل وأن الإدارة تتفهم ذلك"، لاسيما أن هذا الأمر طبيعي وخارج عن إرادة اللاعب.

"كورونا في فرح!!"

أما عند سؤاله عن إصابته بكورونا، وما إذا كان النادي وجه له أي ملاحظة أو محاسبة، فرد صلاح ضاحكا: "هم ما عملوش مشكلة بس سألوني إنت مش جالك كورونا في فرح!!".

إلا أنه أضاف أن الناس تتفهم أن الفرح كان فرح أخيه، وأن مثل تلك المناسبات لا تحصل كل يوم. وقال ممازحا "أتمنى ما يتجوزش كل يوم".

رسالة من مدير الصحة العالمية؟!

كما شدد على ضرورة أخذ اللقاحات، موضحاً أن منظمة الصحة العالمية التي تضم خبراء واختصاصيين أكدت وجوب التطعيم، لذا على الناس الالتزام بتلك التوجيهات، لأنها صادرة عن علماء.

ما دفع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، إلى التعليق على تلك التصريحات، موجها رسالة شكر إلى اللاعب المميز على تشجيعه الناس على تلقي اللقاحات.

Thank you @MoSalah for your words of support. Vaccines work to save lives, including against #COVID19. We hope the world will team up to vaccinate people at highest risk everywhere! #VaccinEquity pic.twitter.com/29oAWEYq2y — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 10, 2021

ونشر على حسابه على تويتر صورة تضمنت تصريحات صلاح خلال مقابلته مع أديب، كاتبا: "شكرا لمحمد صلاح، على كلمات الدعم هذه".

كما أضاف: "تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد "كوفيد-19"، لذا نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".

يذكر أن مهاجم ليفربول الشهير كان أصيب بكورونا العام الماضي، بعد أن حضر زفاق أخيه في مصر، الذي ضم عددا كبيرا من الأقارب.