.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"حديث لا يسر".. بوتين يكشف عملاً لجأ له لكسب مال إضافي

  • الخط
Russian President Vladimir Putin exits his car as he arrives at San Damaso courtyard for a private audience with the Pope on July 4, 2019 at the Vatican. Russian President Vladimir Putin arrives in Rome Thursday for a lightning visit including talks with the pope and Italy's populist government, which has called for an easing of sanctions despite Moscow's ongoing crisis with the West. / AFP / Tiziana FABI
بوتين يخرج من سيارة خلال زيارة للفاتيكان في 2019
روسيا و بوتين

"حديث لا يسر".. بوتين يكشف عملاً لجأ له لكسب مال إضافي

الرئيس الروسي: بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان يتوجب عليّ أحياناً كسب مال إضافي بالعمل كسائق تاكسي

موسكو – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انهيار الاتحاد السوفيتي عكس نهاية "روسيا التاريخية"، كاشفاً أنه عمل سائق سيارة تاكسي لتدبير أمور معيشته بعد سقوط الاتحاد.

وقال العميل السابق في جهاز الاستخبارات السوفيتي "كاي. جي. بي"، الذي أعرب سابقا عن أسفه لنهاية تكتل الجمهوريات الاشتراكية، إن تفكك الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود لا يزال يشكل "مأساة" بالنسبة إلى "غالبية المواطنين".

بوتين داخل سيارة خلال زيارة للنمسا في 2018
بوتين داخل سيارة خلال زيارة للنمسا في 2018

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية "ريا نوفوستي" هذه التعليقات الأحد بالاستناد الى مقتطفات من فيلم وثائقي جديد أنتجته قناة "تشانل وان" الروسية عنوانه "روسيا: التاريخ الحديث".

ونقلت الوكالة عن الرئيس الروسي قوله: "بالنتيجة، ما الذي يعنيه انهيار الاتحاد السوفيتي؟ إنه انهيار روسيا التاريخية تحت اسم الاتحاد السوفيتي".

وبحسب التقرير، شعر بوتين بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بحالة من الذعر، وفي إحدى المرات وصف هذا الانهيار بأنه "أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين".

ولدى بوتين حساسية حيال طموحات الغرب العسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابقة، وقد طالبت روسيا هذا الأسبوع حلف شمال الأطلسي بإلغاء رسمي لقراره فتح باب الانضمام أمام جورجيا وأوكرانيا.

وخلّف انهيار الاتحاد مصاعب اقتصادية كبيرة أوقعت كثيرين في براثن الفقر الشديد، قبل أن تعبر روسيا من الشيوعية إلى الرأسمالية.

صورة لبوتين تعود لعام 1994
صورة لبوتين تعود لعام 1994
بوتين يقدم تعازيه الحارة إلى بايدن بعد الأعاصير الأميركية القاتلة   الأخيرة بوتين يقدم تعازيه الحارة إلى بايدن بعد الأعاصير الأميركية القاتلة  

وذكرت "ريا نوفوستي"، وفق مقتطفات الفيلم أن بوتين كشف أنه عمل أحياناً سائق تاكسي لتعزيز دخله في تلك الفترة.

وقال بوتين: "كان يتوجب علي أحياناً كسب مال إضافي"، موضحاً: "أعني كسب مال إضافي بواسطة السيارة، بالعمل كسائق خاص. وصدقاً، الحديث عن هذا الأمر لا يسر، لكن لسوء الحظ كان هذا هو الحال".

وكانت روسيا نواة الاتحاد السوفيتي السابق الذي توسع ليشمل 15 جمهورية من البلطيق في الغرب إلى آسيا الوسطى، قبل أن يتفكك تحت وطأة المشاكل الاقتصادية وتتحول روسيا إلى دولة مستقلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
العنف ضد المرأة في اليمن.. موروثات ثقافية وثغرات قانونية العنف ضد المرأة في اليمن.. موروثات ثقافية وثغرات قانونية
الأكل الطائش والسهر.. عادات الأكل الطائش والسهر.. عادات "مسائية" تعيق فقدان الوزن
الأكثر قراءة
والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين والد حسام حبيب يكشف المستور.. هذه أسباب طلاق شيرين
فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع فيديو مروع بكاميرا الجيران.. مصري يقتل زوجته وينهي حياته أمام الجميع
بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق بعد هذه الصورة مع شيرين.. زوجة دندش تغرد وتطلب الطلاق
دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تهدد بحظر الحسابات البنكية لهذه الفئة من الوافدين
عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها عالم أزهري يفتي في واقعة حلق شيرين عبد الوهاب لشعرها
اليمن.. مصرع قيادي في القاعدة أثناء قتاله مع الحوثيين  في مأرب  اليمن.. مصرع قيادي في القاعدة أثناء قتاله مع الحوثيين  في مأرب 
قبل أن تذهب
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
تصاعد التحذيرات الغربية لروسيا من الهجوم على أوكرانيا
اكتشف المزيد