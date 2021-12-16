من صاحب هذه الصورة الذي ظهر فجأة بمنزل شيرين عبد الوهاب؟

نشر أحد معجبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك وثق من خلاله لحظات زيارته للفنانة بمنزلها.

وظهر الشاب في الفيديو يتجول في الشارع ويقترب من منزل شيرين عبد الوهاب، وأعرب عن فرحته بلقائه بها، وتوقيعها له، وزجاجة العطر الخاصة بها (برفيوم) التي أهدتها له.

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وفي ظل الأزمة التي تعيشها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وقيامها بحلاقة شعرها بشكل كامل، قررت المطربة المصرية أن تتجاوز تلك المحنة سريعا وتسير في طريقها، أملا في بداية جديدة تنشغل فيها بالغناء والعمل، بعد أن كانت بعيدة عن الساحة الفنية لفترة ليست بالقصيرة.

واللافت هو ما قامت به شيرين عبر مواقع التواصل وبالتحديد تطبيق "تيك توك"، حينما ظهر حساب يحمل اسما مكتوبا بالإنجليزية: "شيرين تحب مراد".

والحساب به فيديو واحد تظهر فيه شيرين بعد حلاقة رأسها، ولكنها غطت الرأس من خلال "آيس كاب"، ووجهت في الفيديو رسالة إلى شخص يدعى "مراد".

وذكرت شيرين أنها وجدت مجموعة من الرسائل التي وصفتها بالجميلة، أرسلت من الشخص المدعو مراد إلى ابنتها، يخبرها فيها أنه من أكبر محبي شيرين في الوطن العربي، لذلك قررت أن تصور له هذا الفيديو لتقول له: أحبك "I love you"، وحقق الفيديو مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين.

وعلق الشاب مراد على الواقعة، وكشف أنه عاد من الجامعة ذات يوم ليجد فيديو عنه تم تدشينه على "تيك توك" عن طريق ابنة شيرين عبد الوهاب.

وبدوره، نشر مراد فيديو قال فيه إن شيرين تعلم الآن أنه شخص حقيقي موجود على كوكب الأرض، وأشار إلى كونه يمتلك صورها في غرفته، ويحبها للغاية.