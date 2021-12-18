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فيديو.. ضبط حمير مذبوحة ومسلوخة في مصر يثير الذعر

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حمير حمار تعبيرية
أرشيفية

فيديو.. ضبط حمير مذبوحة ومسلوخة في مصر يثير الذعر

مصدر مسؤول: المتورطون يقومون بذبح الحمير وسلخ جلودها لتصديرها لإحدى دول شرق آسيا، والتي تقوم باستخدام تلك الجلود في تصنيع المنشطات الجنسية وعدد آخر من الصناعات

القاهرة - العربية.نت

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، السبت، فيديو لحمير مذبوحة ومسلوخة في إحدى مدن محافظة المنيا جنوب القاهرة، ما أثار ذعراً، خشية تسلل تلك اللحوم للأسواق وبيعها للمواطنين.

وكشف الفيديو مداهمة أمنية لمزرعة حمير ضُبط بها مجموعة من الحمير المذبوحة ⁦ ومسلوخة الجلد، وذلك بحي جنوب بمدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا.

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وأكد مصدر مسؤول بمديرية التموين بالمحافظة أن الواقعة قد تكون بسبب رغبة المتورطين بذبح الحمير، وسلخ جلودها، لتصديرها لإحدى دول شرق آسيا والتي تقوم باستخدام تلك الجلود في تصنيع المنشطات الجنسية وعدد آخر من الصناعات.

وأضاف أن المتهمين خالفوا القانون الذي يحظر ذبح الحمير خارج حديقة الحيوان، وخارج إشراف الطب البيطري، مضيفاً أن المتهمين سيواجهون عقوبتي الحبس والغرامة.

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