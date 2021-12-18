"كل الكلام ما يصفك".. كيف تغزّل ليفربول بصلاح بعد هدفه التاريخي؟

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي على موقع "تويتر" باللغة العربية الهدف التاريخي لنجمه المصري، محمد صلاح، في شباك نيوكاسل خلال المباراة التي أقيمت الخميس ضمن الجولة الـ17 من "البريمير ليغ" Premier League.

وحقق صلاح رقما قياسيا تاريخيا جديدا في المباراة، بتسجيله أحد أهداف اللقاء الذي انتهى لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1.

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ونشر حساب ليفربول صورة لصلاح، وأرفقها بعبارة: "كل الكلام ما يصفك"، مع إضافة تاج ملكي وقلب حب كرموز تعبيرية "إيموجي".

كل الكلام ما يوصِفك 👑❤️ pic.twitter.com/eAtKCnfYG8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 17, 2021

كما نشر ليفربول فيديو لهدف الفرعون المصري، وأرفقه بالقول: "هنا الملك يحكم بأحكامه.. للمباراة الـ15 على التوالي صلاح يواصل مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وبات نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي أول لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي يسجل في 5 مباريات متتالية في "أنفيلد" ضد فريق نيوكاسل.

هُنا الملك يحكم بأحكامه.. 🇪🇬👑



للمباراة الـ15 على التوالي صلاح يواصل مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز ⚽🔥pic.twitter.com/UYcHMKYROz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 17, 2021

كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.

فبحسب شبكة "سكواوكا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فقد استطاع صلاح بهدفه أول أمس معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.