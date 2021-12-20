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على خشبة المسرح.. شاهد تامر حسني يرد على هاتف معجب

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تامر حسني وهو يرد على هاتف أحد معجبيه

على خشبة المسرح.. شاهد تامر حسني يرد على هاتف معجب

دبي - العربية.نت

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خلال حفل جماهيري كبير في إحدى الجامعات المصرية، لفت النجم تامر حسني الأنظار، بالحديث عبر جوال أحد المعجبين على خشبة المسرح أمام الآلاف.

وفي التفاصيل، تعرض صاحب "قولني كلام" لموقف طريف حينما أعطاه أحد الطلاب هاتفه ليلتقط به صورة سيلفي وفي اللحظة التي استعد تامر لالتقاط الصورة رن الهاتف، مما اضطره للرد عليه ليجد على الطرف الآخر أحد أصدقاء الطلاب، فيرد عليه الفنان الشهير، قائلا: "معاك تامر حسني يا سيف" وهو ما فجر الضحكات وسط الجمهور، مشيرين إلى أنه محظوظ.

هذا وقدم تامر حسني عدداً كبيراً من أغانيه الاستعراضية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "مبطلناش إحساس"، و"كل مرة"، و"حلو المكان"، و"يانا يا مفيش"، و"ارجعلي"، بالإضافة إلى "قسمة ونصيب" وغيرها مما قدمه تلبية لرغبات الجمهور على مدى أكثر من ساعتين متتاليتين والتي تخللها استعراضات عالمية بمشاركة راقصين من مختلف الجنسيات مع عرض مبهر لألسنة النيران.

وكعادته حرص تامر حسني على إبراز مواهب غنائية جديدة معه على المسرح، لتصعد فتاة تدعى مريم أبو الحجر، وغنى معها "اطمن" التي قدمها من قبل مع عاليا.

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