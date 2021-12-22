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دينا حسين تخرج عن صمتها وتكشف قصة الفيديو المسيء لفنانات مصر

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دينا حسين

دينا حسين تخرج عن صمتها وتكشف قصة الفيديو المسيء لفنانات مصر

قالت: "مرة واحدة وفجأة لقيت الفيديو بتاعي القديم نزل تاني، وعامل نسبة مشاهدة أكتر من 2 مليون مشاهدة بسرعة جداً"

دبي - العربية.نت

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كشفت المطربة دينا حسين، مفاجأة عن حقيقة الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل، والذي أثار جدلا واسعا، أن هذا الفيديو يعود تاريخه للعام الماضي وليس حديثا.

وقالت دينا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن": "اللي مزعلني إن الفيديو ده أنا نزلته من سنة على صفحتي، وكنت في حالة نفسية صعبة بسبب ما رأيته من بعض الأشخاص في مجال العمل الفني، فنزلت الفيديو على صفحتي، واعترفت باللي جوايا، ومعممتش الكلام".

وأضافت: "بعدها أستاذة ريهام سعيد تواصلت معايا وعملت معاها حلقة في برنامج صبايا الخير، وكانت داعمة ليا وسمعتني، وعدى الموضوع وخلاص، ونزلت بعده كليب بتاعي حياتي، مشيت تاني عادي".

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وأوضحت: "مرة واحدة وفجأة لقيت الفيديو بتاعي القديم نزل تاني، وعامل نسبة مشاهدة أكتر من 2 مليون مشاهدة بسرعة جدا، والدنيا مقلوبة عليا وأنا مش فاهمة ليه نزل تاني وليه الموضوع اتفتح معايا مرة تاني".

واختتمت: "كلمتي الأخيرة للناس، أنا والله مش قصدي ساعتها أسيء لأي حاجة ولا لحد بشخصه، ولا أقدر أجرح في بلدي ولا في المهنة الموسيقية ولا في النقابة ولا فنانين مصر، مصر هي اللي بدعت الفن وهي اللي عملتني، وأنا نقابية منذ 5 سنين".

وكان الاتحاد العام للنقابات الفنية قد أصدر بيانًا استنكر فيه تصريحات "غير لائقة وغير مسؤولة" من مطربة دون أن يسميها، معتبرا أنها "تنال من سمعة فنانات مصر" خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات غير اللائقة وغير المسؤولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها إحدى القنوات وبصورة تتنافى ومبادئ العمل الإعلامي فرصة لإطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة".

وكان الفنان خالد بيومي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قال إن دينا حسين تنتمي لنقابة المهن الموسيقية تحت عضوية منتسبة وتعمل بتصريح مؤقت، مشيرًا إلى أن النقابة تدرس حاليًا الموقف القانوني تجاه ما قالته دينا حسين في الفيديو الذي صدر عنها خلال الأيام الماضية.

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