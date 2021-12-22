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بعد اعتزاله المثير للجدل.. أدهم نابلسي: "لم أقل الفن حرام أو حلال"

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أدهم نابلسي

بعد اعتزاله المثير للجدل.. أدهم نابلسي: "لم أقل الفن حرام أو حلال"

في مقابلة تلفزيونية قال نابلسي إنه لم يحسم خياره في الاتجاه نحو الإنشاد الديني من عدمه

دبي – العربية نت 

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طالبت الفنانة السورية فرح يوسف، المطرب الأردني أدهم نابلسي، الذي أثار اعتزاله الغناء الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية بالعودة عن قراره.

وقالت فرح يوسف: "هذا الفن مش حرام.. الحرام هو أن تفعل شيئا ما مهما كان نوعه يسبب الأذى للنفس وللآخرين.. كل إنسان هو سيد نفسه، وخياراته تعبر عنه ويتحمل مسؤوليتها وحده فقط، فاتركوا الخلق للخالق والله يوفقك بحياتك أدهم النابلسي، وبتمنى ترجع بقرارك لأنك لسا بأول عمرك وبقمة عطائك الفني.. الفن إنسانية".

فيما أعرب العديد من الفنانين عن دعمهم لقرار أدهم، حيث علق الفنان اللبناني سعد رمضان على مقطع فيديو الاعتزال قائلا: "الله يكتبلك اللي فيه الخير صديقي".

وفي مقابلة تلفزيونية قال نابلسي، إنه لم يحسم خياره في الاتجاه نحو الإنشاد الديني من عدمه.

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وبسؤاله عن رأيه في الانتقادات التي تعرض لها بعد قرار الاعتزال، قال: "تلقيت رسائل دعم كثيرة، وأعجبني جدا، كلام عدد كبير من المتابعين، ولم أهتم بالرد على الانتقادات لأنى مش شيخ أو مفتي علشان أقول الفن حلال أو حرام، احترم كل الناس، ومن حق كل إنسان التعبير عن رأيه".

يذكر أن نابلسي ظهر للمرة الأولى في برنامج "إكس فاكتور" عام 2013، وحقق نجومية كبيرة بين الفنانين الشباب، وحققت أغاني نابلسي أعداد مشاهدات مليونية على موقع يوتيوب.

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