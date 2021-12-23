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ابنة الأمير هاري وزوجته تظهر في أول صورة مع شقيقها أرشي

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ابنة الأمير هاري وزوجته تظهر في أول صورة مع شقيقها أرشي

لندن - العربية.نت

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نشر الأمير البريطاني هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة، ميغان ماركل، صورة هي الأولى التي تظهر فيها ابنتهما Lilibet التي ابصرت لنور في 4 يونيو الماضي، والأولى التي يبدو فيها وجه ابنهما Archie واضحا بعد أن تخطى عمره العامين.

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في الصورة التي نشرها دوق ودوقة ساسكس، المقيمان في الولايات المتحدة، كبطاقة لمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وهي الأولى التي تظهر فيها العائلة كاملة، نجد أرشي الذي أبصر النور في 6 مايو 2019 بمستشفى بورتلاند في لندن، كعاشر حفيد للملكة أليزابيث الثانية، والسابع في ترتيب تسلسل العرش البريطاني، جالسا على ركبة والده، بينما رفعت ماركل ابنتهما ليليبت بذراعيها في جو من الابتسامات.


وكان الأمير وزوجته البالغة 40 سنة، نشرا أول صور عدة لأرشي في السابق، إلا أن وجهه لم يكن بارزا في بعضها، والصورة الوحيدة لوجهه كانت حين كان رضيعا. أما صورة اليوم، فهي الأولى لوجهه بوضوح، وفيها يبدو شبيها بأبيه، خصوصا شعر رأسه.

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