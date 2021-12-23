غضب عارم في تركيا.. صفعة على الهواء من إعلامي شهير

غدا مقطع فيديو انتشر بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حديث الأوساط في تركيا، مثيراً موجة استياء عارمة.

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فقد أظهر الفيديو مقدم البرامج الشهير علي ساريكايا يقوم بصفع زميله في القناة، وهو مهندس صوت خلال لقاء تلفزيوني مع مسؤولة حكومية وأمام الجميع بطريقة مهينة.

كما أفادت وسائل إعلام محلية تركية، بأن الواقعة حدثت خلال مقابلة مع رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية، فاطمة شاهين.

وأضافت أن الإعلامي فقد صوابه بينما كان مهندس الصوت أحمد ديمر يحاول إصلاح خلل ما طال سماعات الأذن الخاصة بهاتف ساريكايا.

Burada tokattan sonra olanlar var. Saldırıdan sonraki tavırları da garip. Hiç bir şey yokmuş gibi konuşmaya devam etmeleri de tuhaf. pic.twitter.com/UhWlykmUd3 — Serhat Uçak (@serhatucak) December 19, 2021

وبينما استمرت محاولة الإصلاح لفترة، خرج الإعلامي عن هدوئه وصفع المهندس ثم بدأ يشير لطاقم البرنامج للتدخل.

يشار إلى أنه رغم اعتذار الإعلامي الشهير فإن الانتقادات لم تهدأ، بل تفجرت موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعل.