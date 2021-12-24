بالفيديو.. عثمان ديمبيلي نجم برشلونة يتزوج فتاة مغربية

احتفل الفرنسي، عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة الإسباني، أمس الخميس، بعقد قرانه على فتاة مغربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات لحفل الزواج، الذي ظهر فيه النجم الكروي وزوجته بالزي المغربي، كما قاما بأداء "زفة" على الطريقة المغربية.

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واستغل ديمبيلي الإجازة التى حصل عليها لاعبو برشلونة، لقضاء أعياد الميلاد (الكريسماس)، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.

كما تظهر صور من الحفل لاعب برشلونة يرتدي لباسا تقليديا مغربيا، فيما يرقص في أخرى على أنغام موسيقى مغربية.

ولم ينشر اللاعب على حساباته الرسمية أي شيء يتعلق بزواجه، لكن مغردين نشروا صورا ومقاطع مصورة عن الحفل الذي لم يكشف عن مكانه.



نجم برشلونة عثمان يتوسط مدعوين خلال حفل زفافه

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه نادي برشلونة لتجديد عقد ديمبيلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي، البالغ من العمر 24 عاما، قد رحب بتجديد عقده مع الفريق الكتالوني، وصرف النظر عن فكرة الرحيل.