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لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!

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مؤمن زكريا (أرشيفية - رويترز)
مؤمن زكريا (أرشيفية - رويترز)

لاعب شهير يرد على شائعة وفاته بهذه الطريقة!

زكريا كان أعلن إصابته بالمرض عام 2019 ومنذ ذلك الوقت ابتعد عن المباريات

دبي - العربية.نت

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بعدما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاته بسبب مرض ضمور العضلات، والذي أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين، نشر مؤمن زكريا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري السابق، صورة له وهو في صالة التدريب "الجيم"، نافياً بذلك كل ما يقال عنه.

وظهر زكريا في الصورة وهو يقوم ببعض التمارين والتدريبات في صالة رياضية، وأرفق الصورة برمز للتعبير عن حاجته لدعوات محبيه لتجاوز المحنة المرضية التي يعاني منها.

فيما يعاني الشاب البالغ من العمر 33 عاما، من مرض ضمور العضلات الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم، الذي أعلن عنه عام 2019، حيث ابتعد منذ ذلك الحين عن المباريات للعلاج.

وتأتي خطورة هذا المرض نظراً لسرعة انتشاره في الجسم، ومع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه، حتى النطق.

يذكر أن مسيرة اللاعب مؤمن زكريا الكروية كانت توقفت في فبراير 2019 بعد أن تعرض لمرض نادر في الأعصاب.

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