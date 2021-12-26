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أتذكرون الرضيع "المدخن الشره"؟ لن تصدقوا ما حل به

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أردي ريزال يلعب مع أطفال الحي وهو يدخن

أتذكرون الرضيع "المدخن الشره"؟ لن تصدقوا ما حل به

والده تسبب بإدمانه التدخين ولم يتجاوز السنتين وأمه أنقذته

دبي - العربية.نت

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الكثير منا صدم عندما شاهد الطفل الإندونيسي "أردي ريزال" عندما كان في عامه الثاني وهو يدخن بشكل صادم، كأي شاب مدمن على التدخين.

وكان "أردي ريزال"، وهو من سومطرة بإندونيسيا، مجرد طفل صغير، عندما ظهر وهو يضرب رأسه بالحائط إذا لم يستطع التدخين، وفقا لصحيفة "ديلي ميرور".

أردي ريزال
أردي ريزال

أما الآن فأصبح من الصعب معرفة شكل الطفل، الذي كان يدخن 40 سيجارة في اليوم، عندما كان يبلغ عامين، وذلك بعد سنوات من التخلي عن هذه العادة.

وتصدر الصبي الصغير عناوين صحف عالمية، عندما ظهرت صور صادمة له، وهو ينفث السجائر، وقد تم تداولها في جميع أنحاء العالم عام 2010.

ولكن على الرغم من صعوبة التخلص من هذه العادة، نجح أردي في الإقلاع عن التدخين، وخسارة الوزن، عبر تغيير نظامه الغذائي غير الصحي، واستبداله بالفواكه والخضراوات، وفقا لصحيفة "ميرور".

وقال أردي لشبكة CNN عام 2017: "كان من الصعب بالنسبة لي أن أتوقف. إذا لم أكن أدخن، فإن طعم فمي يصبح لاذعا وأشعر بالدوار في رأسي".

وأضاف: "أنا سعيد الآن. أشعر بحماس أكبر، وانتعاش في جسدي".

وبشكل مثير للصدمة، أصبح أردي مدمنا عندما أعطاه والده سيجارة في عمر 18 شهرا.

وبسبب القلق بشأن "الكيفية" التي قد يؤذي بها أردي نفسه، إذا لم يستطع الحصول على جرعة من النيكوتين، طلبت والدته، ديان، المساعدة من اختصاصي حكومي بقسم العناية المركزة.

وقالت ديان لصحيفة ديلي ميل عام 2013: "عندما أقلع أردي عن التدخين لأول مرة كان يطلب الكثير من الألعاب.

وأضافت "كان يبدأ في ضرب رأسه بالحائط. لقد كان مجنونا، يؤذي نفسه إذا لم يدخن سيجارة".

ويعيش أردي الآن على نظام غذائي صحي من الأسماك الطازجة والفواكه والخضراوات لمساعدته في الحفاظ على شكله.

2 صور

وعلى تويتر، انتشرت صور أردي بعد التغيير الذي طرأ على شكله منذ أن أقلع عن عادة التدخين، وظهر وهو يمسك بصوره القديمة حينما كان أصغر مدخن في العالم.

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