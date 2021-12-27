طريقة ذكية.. عروس تشتري فستان زفافها بـ3 دولارات فقط

تمكنت عروس بريطانية بارعة من شراء ثوب الزفاف الخاص بها مقابل ثلاثة دولارات أميركية فقط، من متجر في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، وسرعان ما حصدت اهتمام الملايين فور كشفها عن ثمن فستانها الفخم عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

@rachelconnealy Reply to @lacuele I thrifted this silk dress right after we got engaged and still wore it for the ceremony ❤️ #weddingdress ♬ original sound - Liah_19

وبحسب تقرير نشرته جريدة "مترو" Metro البريطانية، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد اشترت فتاة بارعة في التسوق تدعى راشيل كونيلي، وتبلغ من العمر 26 عاماً فستان زفافها مقابل 3 دولارات فقط أي ما يعادل (2.26 جنيه إسترليني) من متجر (Goodwill) في ولاية فلوريدا الأميركية.

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وبحسب الصحيفة، فقد نشرت راشيل فيديو عبر تطبيق "تيك توك" للكشف عن سعر ثوب زفافها الفخم والمصنوع من الحرير، وكتبت في الفيديو الذي يعرض الفستان: "لقد ارتديت هذا الفستان الحريري مباشرة بعد خطوبتنا وأرتديه في الحفل".

وأضافت راشيل في الفيديو: "لم يكن هذا الفستان الوحيد الذي ارتديته في الحفل، فأنا وجدت قبل أسبوعين فستان زفاف أحلامي آخر في متجر (غودويل) مقابل 5 دولارات".

وتابعت: "أنت لا تعرف أبداً ما ستجده في التوفير قبل أسبوعين من حفل زفافك".

وبذلك فإن راشيل أنفقت ثمانية دولارات فقط على ملابس زفافها، حيث اشترت فستانين فخمين، أحدهما بثلاثة دولارات والآخر بخمسة دولارات.

وعلق أحد المستخدمي على شبكات التواصل الاجتماعي: "رهيب.. تشبهين ميغان ميركل"، وأضاف آخر: "مذهل حقاً. مثل نساء المجلات"، وكتب ثالث: "جميل.. أحب المظهر البسيط، لكنه حقا يبدو مكلفاً أيضاً".

وحصل مقطع فيديو فستان زفاف راشيل على ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة على الإنترنت بعد أن اجتذب اهتماماً واسعاً من قبل المتابعين والمستخدمين.