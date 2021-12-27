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مصر.. فيديو صادم للص يسحل سيدة وفتاتين لسرقة هاتف

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مصر.. فيديو صادم للص يسحل سيدة وفتاتين لسرقة هاتف

القاهرة - العربية.نت

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تكثف أجهزة الأمن المصرية جهودها للبحث عن لص سحل سيدة وفتاتين خلال سرقته هاتفاً محمولاً خاصاً بإحداهن.

ورصدت المتابعة الأمنية فيديو متداولاً على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يرصد لحظة قيام لص بمحاولة خطف هاتف محمول من طالبتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمدينة حلوان جنوب القاهرة.

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وكشف الفيديو واقعة السرقة والسحل بالتفصيل، حيث خطف اللص الذي كان يقود دراجة نارية الهاتف من فتاة كانت تسير بأحد الشوارع، وخلال محاولته الفرار اشتبكت حقيبة الفتاة في الدراجة النارية وقام اللص بسحلها وصديقتها.

وكشف الفيديو محاولة سيدة التصدي لإنقاذ الفتاتين والإمساك باللص، ولكنه سحلها هي الأخرى، وتمكن من الفرار.

وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهم.

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