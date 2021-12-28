شاهد.. صاعقة من السماء تصطاد رجلا في الشارع

في مشهد غريب، رصدت كاميرات المراقبة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، لحظة نجاة حارس أمن من ضربة صاعقة مباشرة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن رجلا يبلغ من العمر 35 عاما، ضربته صاعقة حين كان في الخدمة حيث يعمل حارس أمن.

Security officer in Jakarta was struck by lightning while on duty, avoid using radio and cellular telephones when it is raining, the condition of the victim survived after 4 days of treatment. not everyone has the same chance to live. 当選確率 #Bitcoin #NFTs $BTC $ETH #ALERT pic.twitter.com/4XhW6Oh3U9 — Lexus RZ (@Heritzal) December 26, 2021

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ففي الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يمشي الرجل تحت المطر، وبعد حوالي 15 ثانية من دخوله الإطار، يمكن رؤية انفجار وشرارة في المكان نفسه الذي سار فيه، ثم تظهره اللقطات مستلقيا على الأرض والناس يركضون نحوه.

ونجا الرجل بعد أن أصيب بحروق في يديه، بحسب Detik News. وعولج في البداية في المستشفى، لكنه يتعافى الآن في المنزل. ويُعتقد أن جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بالحارس، والذي كان يحمله في يديه، اجتذب تفريغ البرق.

يشار إلى أن احتمالات التعرض للصواعق تعتمد على عدد من العوامل، بما في ذلك الموقع الجغرافي.

فعلى سبيل المثال، تصل الوفيات الناجمة عن مثل هذا السبب سنويا إلى المئات في الهند، بينما يقتل البرق في الولايات المتحدة ما معدله 50 شخصا سنويا.

وقد يعاني أولئك الذين ينجون من أعراض سكتة قلبية وحروق شديدة وتلف في الدماغ مدى الحياة. ويُستهدف الرجال بالصواعق أكثر من النساء، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، والتي تنص على أن حوالي 85٪ من وفيات الصواعق هم من الرجال.

كما يُعتقد أيضا أن حمل مظلة يزيد من فرص الضربة المباشرة.