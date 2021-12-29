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تحدٍّ مميت بين طفلة و"أليكسا".. وتغريدة أم تجتاح تويتر

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أليكسا من أمازون (أرشيفية- أسوشييتد برس)

تحدٍّ مميت بين طفلة و"أليكسا".. وتغريدة أم تجتاح تويتر

دبي- العربية.نت

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لا يزال الجدل الذي أشعله التحدي القاتل الذي طلبته "أليكسا" المساعدة الصوتية لأمازون من ابنة العشر سنوات، يثير الجدل على الرغم من تحرك الشركة العملاقة لمعالجته.

القصة بدأت بعد أن نشرت Kristin Livdahl والدة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات تغريدة على حسابها على تويتر، تروي فيها كيف طلبت ابنتها من أليكسا أن تعطيها تحديا ما.

فما كان من المساعدة الذكية إلا أن اقترحت عليها أن تضع نقودا معدنية على شوكتي شاحن كهربائي أُدخل نصفها في مقبس للكهرباء!

ما قد يعرض الصغيرة لصدمة كهربائية.

وأوضحت الأم المصدومة أن الطفلة كانت قبل هذا الاقتراح المميت، نفذت عددا من التحديات العادية كسبيل للتسلية وتمضية الوقت، إلا أنها لم تتخيل قط أن تقترح أليكسا على صغيرتها مثل هذا التحدي.

تحدي قطعة النقود القاتل

وسرعان ما انتشرت تغريدة الأم وقصة الطفلة كالنار في الهشيم على تويتر وتداولها الآلاف، معيدين تغريدتها، من أجل توعية الأهل. ما دفع لاحقا أمازون إلى التأكيد أنها عالجت المشكلة، وأصلحت الخلل.

يذكر أن تحدي قطعة النقود القاتل كان انطلق أولا عبر تيك توك، قبل نحو عام تقريبا، وانتقل لاحقا إلى مواقع تواصل أخرى، بحسب ما أفادت شبكة بي بي سي البريطانية.

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