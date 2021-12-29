منزل مؤسس فيسبوك المثير للجدل.. توسعات بـ17 مليون دولار

أجرى مؤسس موقع فيسبوك، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرغ، ‏توسعات في مجمعه السكني الضخم، حيث اشترى 110 فدانات أخرى من الأراضي بجزيرة كاواي في هاواي وضمّها إلى منزله الذي تمتد مساحته إلى 1500 فدان.

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وكلّفت عملية التوسعة 17 مليون دولار، وشملت خزان عمره قرن من الزمان تعرض للكسر في عام 2006، الذي تسبب في حدوث فيضان أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

53 مليون دولار

كما تعد عملية الشراء الأخيرة هي الثانية لمارك زوكربيرغ خلال عام 2021، بعد أن دفع في مارس/ آذار الماضي مبلغ 53 مليون دولار لشراء ما يقرب من 600 فدان من الأراضي في كاواي، والتي تضم شاطئا عاما ومزرعة ماشية بعمالها ومزارعيها.

يذكر أن مارك وزوجته، بريسيلا، يقيمان في الجزيرة، وظلا مثيران للجدل خلال السنوات السبع، منذ أن ترسخت جذورهما هناك.

وأثارا غضب الجيران لأول مرة في عام 2016، بعد أن بنى زوكربيرغ جدارا ارتفاعه 6 أقدام حول ممتلكاته، بهدف الحد من ضوضاء الطرق السريعة والطرق.