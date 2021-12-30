بث مباشر وفيديوهات جديدة تكشف صدمة بواقعة "ارحمني يا وائل"

لاحقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلطجي الوراق الذي تعدى على سيده أمام صغارها بالسب والضرب بأحد شوارع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

وكان قد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو يظهر فيه شخص يعتدي على سيده أمام أطفالها بالضرب والسباب علنا في شوارع الوراق مما جعل أطفالها يترجونه بكلمات "والنبي سيبها ياعم وائل".

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وسادت حالة من الغضب والاستياء بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مناشدين الجهات الأمنية القبض عليه لما فعلة في السيدة الموضحه في الفيديو والذي لم يلتفت لها وهي تترجاه ان يتركها من يده.

فيما قالت السيدة في التحقيقات إنها يوم الواقعة كانت في طريقها لزيارة والدتها واستقلت “توك توك” برفقة أطفالها الثلاثة، وفجأة وجدت زوج شقيقتها “وائل” بجوارها وبيده “سكين” لضربها، وعندما شاهدها سائق التوك توك تدخل لإنقاذها، ولكنه اعتدي عليه وعلى السيدة بالشارع أمام أطفالها الذين كانوا في حالة انهيار تام، يتوسلون الجاني بالتوقف عن الاعتداء على والدتهم: “والنبي ياعم وائل”.

وأضافت أن ذلك بسبب خلافات أسرية، وقيام شقيقتي “مها” برفع دعوى خُلع ضده، وإن زوج شقيقتها سبق وأن تعدى عليها بالضرب من قبل وهددها وباقي أشقائها، بالإضافة لتحريض زوجها ضدها كي يطلقها.

فيما كشفت “مها “شقيقة المجني عليها، وزوجة المتهم “وائل” إنها ليست المرة الأولى التى يتعدى فيها زوجها عليها أو على شقيقتها قائلة: “إحنا مهددين.. سبنا البيت وهربنا منه ومن أذاه شهر ونص”.

وأضافت: “متهمني فى قضايا تمس الشرف، ومنزلنى من بيته بملابس النوم ما خافش على عرضه وهان عليه”، بالإضافة لقيامة بإنشاء صفحة خاصة بينزل عليها صورى وأنا برقص فى شقته وهو جوزى .. وزعل لما رفعت خلع وقلت مش طايقة أعيش معاه”.

بينما كشف “عطية” جار سيدة الوراق بالتعدى عليها بالضرب المبرح وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها،

إنه شاهد عيان على الواقعة قائلا: “بعد ما ضربها حط السكينة تحت رقبتها وطلب من ابنه يصورلها المقطع المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى”.

وأضاف عطية “دى مش أول مرة على طول مهددهم وبيضربهم “.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من القبض على شخص ظهر فى مقطع فيديو تعدى بالضرب على سيدة أمام أطفالها بالوراق، حيث تبين أنة زوج شقيقتها، وفعل ذلك بسبب خلافات أسرية، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

مفاجأة في كاميرات المراقبة

انفردت «بوابة الأهرام» بالوصول إلي تسجيلات كاميرات المراقبة التي شهدت واقعة التعدي علي سيدة بالضرب بمنطقة الوراق، التي كشفت العديد من الأسرار الغامضة.

المتهم بضرب سيدة الوراق: "مخطفتهاش"

وجاءت المفاجأة عندما ظهر المتهم «وائل .ن» من خلال بث مباشر علي صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وذلك قبل القبض عليه بساعات، ينفي اختطاف شقيقة زوجته «منار» كما تردد منها.

ويتابع المتهم: "طلبت مقابلتها بعدما رفعت شقيقتها دعوى خلع ضدي، ومنعتني من رؤية طفلي".

ويكمل حديثه خلال البث المباشر: "عندما وصلت برفقة أطفالها مُستقلة توك توك، استقبلتها وجلست بجواري وتم الاتفاق معها بشكل مُسبق، علي تصوير فيديو الضرب بهدف تهديد شقيقتها للرجوع عن دعوي الخلع".

ويواصل حديثه أن كاميرات المراقبة بالمنطقة توضح الاتفاق الذي حدث بيننا مقابل مبلغ مالي ومجموعة سلع تموينية من محل البقالة ملكي، وهذا ما رصدته كاميرات المراقبة أيضاً.

وكانت قد فحصت الأجهزة الأمنية من خلال ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، المقطع الفيديو الذي يظهر الشخص وهو يتعدى بالضرب على سيدة بالشارع أمام أطفالها.