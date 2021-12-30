بعد اتهامه "بالتحريض على التحرش".. سحب إعلان عمرو دياب

أعلنت شركة سيارات شهيرة عن سحب إعلان ترويجي لتقنية جديدة في أحدث سياراتها، ظهر فيه النجم المصري عمرو دياب، بعدما اعتبره البعض "مسيئا ويحرض على التحرش".

وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنها "تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله".

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وأضافت: "نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني" للسيارة في مصر.

وفي مقطع فيديو إعلاني للسيارة، ظهر الفنان المحبوب الملقب بـ"الهضبة"، سفير العلامة التجارية الجديد، وهو يقود السيارة ومن ثم تمر فتاة أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ويلتقط لها صورة عن طريق مرآة السيارة (وهي تقنية جديدة تقدمها الشركة)، ومن ثم يقرأ شعار: "التقط كل لحظة جميلة".

ولاقى الإعلان انتقادا كبيرا في صفوف رواد مواقع التواصل، حيث اعتبر عدد كبير منهم أنه يعتدي على الخصوصية لسماحه بالتقاط صورا دون إذن، فضلا عن اعتباره يخالف القيم الأسرية ويحث على التحرش.

في المقابل، أوضحت الشركة أن "المشهد يسلط الضوء على خاصية Connected cam وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة، بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركب".

يذكر أن الإعلان الجديد طرح في مطلع الشهر الجاري، حيث قدم فيه دياب أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، ومن إخراج طارق العريان.