كاميرا شرطي تصور لحظات مرعبة لأميركي بين أنياب نمر

يظهر فيديو كاميرا معلقة في بدلة شرطي في فلوريدا لحظة رهيبة وهو يركض نحو صوت استغاثة وأنين يصحبها إطلاق نار. ويتبين أن الشرطي أطلق النار وقتل نمرًا بعد أن استولى على ذراع منظف حديقة حيوان يُزعم أنه حاول مداعبة الحيوانات الأليفة وإطعامها.

ويُظهر الفيديو المصور ريفر روزنكويست، 26 عامًا، ملطخًا بالدماء وعلى الأرض في حظيرة النمر في حديقة حيوان نابولي وهو يصرخ من الألم: "من فضلك ساعدني! ساعدني من فضلك! يا إلهي! أطلق الرصاص عليه! سأموت!".. و حاول نائب عمدة مقاطعة كوليير ركل السياج، حيث تم إيواء إيكو، وهو نمر ماليزي يبلغ من العمر ثماني سنوات، في محاولة لجعل الحيوان يحرر العامل.

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وبعد محاولة فاشلة، أطلق الشرطي طلقة واحدة على النمر الذي تمنّع عن إفلات ذراع العامل في محاولة لإنقاذ حياة روزنكويست.

وأصيب الرجل البالغ نحو عشرين عاما، وهو موظف في شركة تنظيفات تقدّم خدماتها في حديقة الحيوان، بجروح خطرة استدعت نقله إلى المستشفى.

وكان الرجل قد دخل مساء الأربعاء حديقة الحيوان "في منطقة محظورة قرب نمر كان في محيطها" بعد إغلاق الموقع أمام الجمهور، وفق شرطة مقاطعة كوليير حيث تقع حديقة الحيوانات في مدينة نيبلز.

ثم أدخل الرجل ذراعه من خلال فتحة في السياج وكان "يداعب الحيوان أو يطعمه" عندما تعرض للهجوم، بحسب تقارير الشرطة الأولية.

وأعلنت حديقة الحيوانات على موقعها إنشاء وحدة معنية بمساعدة الموظفين نفسيا في مواجهة حالة "الحداد".



وغصت صفحة حديقة الحيوان على فيسبوك برسائل دعم للموظفين وتعليقات حزينة أعرب أصحابها عن الأسف للحادث "العبثي" الذي أودى بحياة "نمر رائع".