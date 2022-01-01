اعترافات بطل واقعة "ارحمني ياوائل" تكشف حقيقة الخلافات

اعترف المتهم بالتعدي على سيدة الوراق بطل فيديو "ارحمني ياوائل" الذي أشعل موجة غضب بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي أمام جهات التحقيق بصحة ما ورد في مقطع الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تعديه على منار شقيقة زوجته وضربها من أجل الضغط على زوجته للتراجع عن قضية الخلع التي أقامتها ضده.

وأضاف وائل في أقواله بالتحقيقات أمام نيابة الوراق انه تعدى على شقيقة زوجته لعلمها بمكان زوجته وكان يريد معرفة أين اختفت بعد إقامتها دعوى خلع ضده، فرفضت "منار" مساعدته.

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وبإجراء التحريات تبين أن السيدة هي شقيقة زوجة المتهم وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب ظنه أنها السبب فى إقامة شقيقتها رفع قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها.

كان المتهم ويدعى "وائل. ن" يريد الانتقام من السيدة "منار" وشقيقتها "مها" بسبب رفعها قضية خلع بعد ٨ سنوات زواج وأنجبت منه طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات، وأقدمت على ذلك بسبب سوء معاملته لها، ومتعدد الزيجات فطلبت منه الطلاق فرفض، فأقامت دعوى خلع ومن وقتها وهو يهددها ويهدد أسرتها ومستمر في ترويعهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة رصدت تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يرصد قيام شخص بالتعدى على سيدة بالضرب المبرح وصفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق.