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أراد ابتكار شيء مختلف لزينة الميلاد.. فكان نصيبه السجن

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أراد ابتكار شيء مختلف لزينة الميلاد.. فكان نصيبه السجن

دبي - العربية.نت

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أردا الاحتفال بعيد الميلاد على طريقته فكان مصيره السجن.

مارفين بورسيلي وهو تاجر مخدرات أراد ابتكار شيء مختلف لزينة شجرة الميلاد، فنصب شجرة اصطناعية في منزله، وأضاف عليها كميات من الكوكايين والأوراق النقدية.

ولم يكتفِ بذلك، بل قام بورسلي بأخذ مقاطع فيديو للشجرة من خلال هاتفه. وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن ذلك الأمر تحول إلى دليل ضده في المحاكم.

واعتقل بورسيلي ضمن عملية أوسع نطاقا، في ميرسيسايد بشمال غربي إنجلترا. وأضافت الشرطة البريطانية صورة الشجرة المزينة بالمواد المخدرة إلى الأدلة التي تثبت تورط مارفين في عصابة كبيرة تتاجر بهذه المادة المحظورة.

وقالت الشرطة إن الأشخاص عندما يفرطون في الإدمان على المخدرات فإن أذواقهم في تصميم الأشياء الاحتفالية تتلاشى.

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