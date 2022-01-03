صورة سليماني ظهرت.. قراصنة يخترقون صحفاً إسرائيلية

في الذكرى الثانية لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، لم يجد بعض المجموعات الإيرانية على ما يبدو إلا القرصنة للرد على هذه الضربة الموجعة.

فقد ظهرت اليوم الاثنين صورة لسليماني وإلى جانبه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أوب مهدي المهندس على حساب تويتر التابع لصحيفة معاريف.

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كما بدت صورة أخرى لقائد فيلق القدس الذي اغتيل في يناير 2020 عبر ضربة أميركية قرب مطار بغداد، على حساب الصحيفة، مع عبارة تهديد تقول "نحن قريبون منكم في أمكنة لا تخطر على بالكم"!

كذلك أظهر الرسم ما بدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم أحمر حول إصبع، في إشارة واضحة إلى خاتم مميز كان يضعه سليماني حول إصبعه.

إلى ذلك، تعرض موقع صحيفة "جورازليم بوست" للقرصنة، وبدا الدخول إليه مستحيلا.

تهديد واضح

ولاحقا ذكرت جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أن موقعها الإلكتروني تعرض للاختراق ووصفت الأمر بأنه يمثل تهديدا واضحا للبلاد.

كما قالت الصحيفة التي تصدر يوميا باللغة الإنجليزية في تغريدة على موقع تويتر، إنها تعمل على حل المشكلة. وأضافت "نحن على علم باختراق واضح لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد مباشر لإسرائيل".





إلا أن تطبيق الصحيفة على الهاتف المحمول لم يتأثر على ما يبدو، في حين تعمل المواقع الإخبارية الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.

يذكر أن طهران التي ودعت أحد أبرز قادتها قبل عامين، توعدت برد قاس ثأرا لاغتياله، إلا أنها اكتفت ببعض الصواريخ التي أطلقت نحو قاعدة في العراق تضم قوات أميركية، دون أن تحدث الأثر الذي توقعته.