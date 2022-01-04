قصة غريبة لتوأم أميركي.. ولدا في عامين مختلفين!

أنجبت أم في ولاية كاليفورنيا الأميركية توأما وُلدا في عامين مختلفين.‏

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رزقت الأم فاطمة مادريغال، بطفليها خلال 15 دقيقة فقط تفصل بين عامي 2021 و2022.

مادة اعلانية

ووُلد التوأم، ألفريدو آيلين، في مركز "نافيداد" الطبي في كاليفورنيا.

وغرد المستشفى عبر حسابه على موقع "تويتر"، ورحب بقدوم الطفلة آيلين تروغيلو كأول طفلة في المنطفة لعام 2022، بينما ولد توأمها ألفريدو تروغيلو قبل 15 دقيقة في الساعة 11:45 مساء يوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo — Natividad (@NMCInspires) January 2, 2022

وتابع المستشفى في تغريدته أن "هذا يعني أن عيد ميلاد التوأم يصادف يوما وشهرا وعاما مختلفين، وهي فرصة واحدة من مليونين".

وقالت أم الطفلين "إنه لأمر جنوني أن يكون الطفلان توأما ولديهما أعياد ميلاد مختلفة".

بينما قالت الدكتورة آنا أبريل أرياس، وهي طبيبة تعمل في المستشفى، إنها واحدة من أكثر الولادات التي لا تنسى في حياتها المهنية.