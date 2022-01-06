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فيديو لسائقة يشغل السعوديين.. "هذا الشخص سبب لي الرعب"

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صورة من مقطع الفيديو المتداول
صورة من مقطع الفيديو المتداول

فيديو لسائقة يشغل السعوديين.. "هذا الشخص سبب لي الرعب"

دبي - العربية.نت

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تفاعل السعوديون على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع فيديو نشرته امرأة تقود مركبتها واشتكت فيه من محاولة قائد مركبة أخرى مضايقتها ومحاولة صدمها.

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فقد تقدمت المرأة بشكوى إلى الإدارة العامة للمرور من خلال نشر الفيديو عبر حسابها في تويتر وتوجيه الشكوى لحساب "المرور السعودي"، قائلة "الشخص سبب لي رعبا صدمني ويضايقني في إحدى طرق جدة".

وأظهر الفيديو مخالفة قائد المركبة قواعد القيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر، وهو ما تفاعل معه حساب "المرور"، مطالبا المرأة بالتواصل معه على الخاص من أجل البلاغ.

إلى ذلك، وبعد ساعات قليلة أعلن "المرور" ضبط المركبة وقائدها، وعلق بالقول :"نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام".

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