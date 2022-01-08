ركعت وقبلت حذاءه.. زوجة مهاجم سيراليون تودعه بأغرب طريقة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوجة مهاجم منتخب سيراليون موسى تومبو، وهي تقوم بتوديعه بطريقة غريبة قبل سفره للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا.

وظهرت زوجة اللاعب الشهير، في الفيديو وهي تحتضنه وتبكي بحرقة، ثم ركعت وأمسكت بساقي زوجها، بينما كان موسى تومبو يحاول رفع زوجته من الأرض.

Hawa Tombo kneeling and praying for her husband, Musa Tombo, a Sierra Leonean national team striker as Leone Star depart to Cameroon for #AFCON. So touching. pic.twitter.com/1MSIpE2Y7s — Ousman Wessou Cisse (@cisse_wessou) January 6, 2022

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هذا وسيواجه منتخب سيراليون في أولى مبارياته في بطولة الأمم الإفريقية 2021، حامل اللقب المنتخب الجزائري، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وانضم تومبو لتشكيلة المدير الفني لمنتخب سيراليون، جون كيستر، المكونة من 28 لاعبًا.

Sierra Leone 🇸🇱 player,Musah Tombo saying goodbye to his wife Hawa Tombo as the player joins his colleagues for the #AFCON2021. 🌚



Watch the AFCON live on GTV Sports+✅#GTVSports pic.twitter.com/GzUT3VBCH4 — GTV SPORTS+ (@mygtvsports) January 6, 2022

فيما تستعد كافة المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون بداية من 9 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل.