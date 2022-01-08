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ركعت وقبلت حذاءه.. زوجة مهاجم سيراليون تودعه بأغرب طريقة

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زوجة مهاجم سيراليون وهي تودع زوجها
زوجة مهاجم سيراليون وهي تودع زوجها

ركعت وقبلت حذاءه.. زوجة مهاجم سيراليون تودعه بأغرب طريقة

دبي - العربية.نت

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لزوجة مهاجم منتخب سيراليون موسى تومبو، وهي تقوم بتوديعه بطريقة غريبة قبل سفره للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا.

وظهرت زوجة اللاعب الشهير، في الفيديو وهي تحتضنه وتبكي بحرقة، ثم ركعت وأمسكت بساقي زوجها، بينما كان موسى تومبو يحاول رفع زوجته من الأرض.

هذا وسيواجه منتخب سيراليون في أولى مبارياته في بطولة الأمم الإفريقية 2021، حامل اللقب المنتخب الجزائري، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

وانضم تومبو لتشكيلة المدير الفني لمنتخب سيراليون، جون كيستر، المكونة من 28 لاعبًا.

فيما تستعد كافة المنتخبات الـ 24 المشاركة في البطولة لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون بداية من 9 يناير الحالي حتى 6 فبراير المقبل.

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