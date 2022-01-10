فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية

أثارت تساؤلات الفنانة الإماراتية، أحلام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة في الكويت بعدما عبرت فيها عن انزعاجها حول حجرها بالكويت 72 ساعة أو 3 أيام قبل أن تتمكن من المغادرة، رغم قيامها بالإجراءات اللازمة، وقيامها بالتلقيح ضد كورونا، فيما غادر الفنان القطري فهد الكبيسي في اليوم التالي.

ونشرت الفنانة الإماراتية أحلام 3 مقاطع فيديو إلى متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبرته "تمييزًا في المعاملة" بعد حجرها في الكويت، رد الفنان القطري فهد الكبيسي عليها، كما اتخذت السلطات قرارًا عاجلاً.

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ووجهت الفنانة أحلام رسالة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد، تساءلت خلالها عن سبب فرض الحجر الصحي عليها 3 أيام، بخلاف الفنان القطري الكبيسي.

وأعادت توجيه رسالتها إلى وزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، مطالبةً بالكشف عن سبب منعها من المغادرة، رغم أنها قدمت على طائرة خاصة ولن تعرِض حياة الآخرين للخطر، في حين أن الفنان الكبيسي قدم على طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وفتحت السلطات الكويتية تحقيقا لكشف الملابسات، والتأكد من تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل دون تمييز.

فيما خرج الفنان فهد الكبيسي عبر حسابه بتويتر ليوضح الإجراءات التي قام بها خلال سفره إلى الكويت.

وقال إنه عند وصوله إلى الكويت طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة البي سي آر، وتم ختم جوازه، موضحا أنه قام بعمل فحص بي سي آر مرة أخرى قبل حضوره إحدى حفلات الزفاف، ثم غادر الكويت بعد انتهاء الحفل عائدا إلى قطر .

لجنة تحقيق فورية

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول ومغادرة فنان خليجي دون الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس "كورونا".

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة "إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفنان المذكور (دون الكشف عن هويته) لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي".

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي تم نشره عبر حساب الوزارة في تويتر، "أنها تلقت بلاغاً من وزارة الصحة ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم".

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام باجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق "شلونك". pic.twitter.com/EoSaz0YqV0 — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 9, 2022

وتفرض الكويت على القادمين إليها إجراء فحص PCR قبل الوصول بـ 72 ساعة، يفيد بعدم إصابتهم بفيروس كورونا، ويطبق عليهم الحجر المنزلي لمدة 10 أيام بعد وصولهم مع إمكانية إنهاء هذا الحجر قبل ذلك بشرط إجراء فحص PCR بعد 72 ساعة على الأقل من وصولهم يؤكد خلوهم من الفيروس.