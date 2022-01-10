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شاهد حصاناً ينجو من موتة مزدوجة في مواجهة قطارين

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شاهد حصاناً ينجو من موتة مزدوجة في مواجهة قطارين

العناية الإلهية تدخلت لإنقاذ الحصان من موت محقق

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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في مشهد يحبس الأنفاس، تداول رواد مواقع التواصل في مصر مقطع فيديو يكشف نجاة حصان من الموت بأعجوبة بعد محاصرته بين قطارين سريعين على قضبان السكة الحديد.

ورصد الفيديو لحظات انطلاق حصان بسرعة كبيرة على قضبان السكة الحديد خوفًا من أحد القطارات، ليفاجأ بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس، وسط صراخ من الركاب.

وفوجئ ركاب قطار رقم 974 القادم من محافظة أسيوط في اتجاه محافظة سوهاج، والقطار رقم 97 القادم من أسوان في طريقه إلى القاهرة بالحصان ينطلق على القضبان، لتنقذه العناية الإلهية بعد أن تمكن من الركض فِي حيز ضيق أثناء مرور القطارين بالمواجهة، وكُتبت له حياة جديدة.

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وشهدت مصر واقعة غريبة ومثيرة للدهشة أيضا قبل أسابيع، حيث أوقف قائد قطار في مصر رحلته لإنقاذ حمار فوجئ به مربوطاً في مساره خلال رحلته من أسوان للقاهرة.

وتعهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، بمزيد من الإجراءات لتطوير منظومة السكة الحديد، ومنع وقوع الحوادث المتكررة وإزالة التعديات على ممتلكات هيئة السكك الحديدية من أراض ومنشآت، وإزالة الأسواق العشوائية في حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية.

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