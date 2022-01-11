في بث مباشر على فيسبوك.. مصرية تستغيث من تعذيب زوجها

في مشهد هز مصر، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمصرية تدعى حياة عبد الله، تستغيث فيه من زوجها وتتهمه بالاعتداء عليها، ويظهر على وجهها علامات الضرب والتعذيب.

كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته في "لايف" عبر حسابها على فيسبوك، وتداوله الكثيرون، وهي تبكي فيما يطالبها زوجها ويدعى محمود بالخروج من الغرفة.

مادة اعلانية

وقالت وهي تبكي إنها فرت من اعتداء زوجها للاختباء في إحدى غرف المنزل، وعلى جبهتها كدمات، بينما يطالبها بفتح الباب الذي تختبئ خلفه، لترد باكية: "عشان تعمل فيا إيه تاني؟ مش هفتح إلا لما تسيبني أنزل".

إلى ذلك، نشرت حياة عبد الله فيديو الاستغاثة من زوجها لتستعين بمتابعيها أو أحد أقاربها لتخليصها من زوجها، مناشدة: "الحقوني" كما دونت عنوان منزلها.