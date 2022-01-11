"رونالدو تقرّب مني".. موجة سخرية ضد عارضة أزياء شهيرة

خلال الساعات الماضية، تعرضت عارضة الأزياء التونسية حنان العش لموجة سخرية واسعة من قبل فنانين وإعلاميين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت أن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاول التقرب منها.

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فقد أعلنت العش خلال لقاء تلفزيوني، أن رونالدو أرسل لها رسائل غرامية عبر إنستغرام محاولاً إقامة علاقة عاطفية معها.

وأثار تصريح عارضة الأزياء جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمها البعض بالكذب، حيث كتب الممثل التونسي كريم الغربي، عبر حسابه في فيسبوك ساخراً: "تونسيون يراسلون زوجة كريستيانو رونالدو ويقولون لها: زوجك يريد علاقة مع حنان العش".

فيما علّق الإعلامي التونسي سمير الوافي على ما جاء في مقابلة العش، عبر فيسبوك: "في تصريح صحافي حصري خصنا به اليوم كريستيانو رونالدو، نفى بشدة أي علاقة تجمعه بالآنسة حنان العش".

وبعد هذا الجدل، اضطرت العارضة الشهيرة إلى نشر فيديو تبيّن من خلاله أن اللاعب الدولي يتابعها فعلاً على تطبيق الصور والفيديوهات، وأعرب عن إعجابه بالعديد من صورها ومنشوراتها.