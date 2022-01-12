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فيديو.. هذا ما فعله أطفال سعوديون لمتسابق برالي داكار

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المتسابق الإيطالي دانيلو بيتروشي (أ ب)
المتسابق الإيطالي دانيلو بيتروشي (أ ب)

فيديو.. هذا ما فعله أطفال سعوديون لمتسابق برالي داكار

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطعا مصوراً لأطفال سعوديين يتهافتون بعفوية على المتسابق الإيطالي دانيلو بيتروشي، بعد تعطل دراجته، ضمن منافسات رالي داكار 2022 في السعودية.

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وعلّق المتسابق الإيطالي على المقطع في تويتر، قائلا "رغم المشاكل التي واجهتها مع دراجتي اليوم إلا أن التوقف لرؤية هؤلاء الأطفال وإسعادهم هو أجمل ما في السباق".

كما أظهر الفيديو الأطفال الثلاثة وهم يحيّون المتسابق ويتمنون له الفوز.

ولاقى المقطع تفاعلاً واسعاً على تويتر، حيث نال أكثر من 17 ألف إعجاب، وأكثر من 4 آلاف مشاركة من صفحة المتسابق.

المتسابق الإيطالي دانيلو بيتروشي (أ ب)
المتسابق الإيطالي دانيلو بيتروشي (أ ب)

وتعطلت دراجة المتسابق خلال المرحلة التاسعة من محافظة وادي الدواسر، مرورا ببيشة ثم العودة إلى المحافظة للمبيت فيها لليوم الثاني على التوالي.

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