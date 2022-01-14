إنجاز جديد للعربية.. أول قناة إخبارية تتخطى 10 ملايين على يوتيوب

في إنجاز كبير لمحطة إخبارية في المنطقة العربية، تجاوز عدد المشتركين في منصة قناة "العربية" على "يوتيوب" 10 ملايين مشترك.

كما حصدت المنصة أكثر من 5 مليارات مشاهدة، وهذا الرقم لم تحققه أي قناة إخبارية منافسة في المنطقة العربية.

مادة اعلانية

ووزعت تلك المشاهدات المليارية على أكثر من 110 آلاف فيديو، فيما تجاوزت ساعات المشاهدات على "يوتيوب العربية" حاجز الـ200 مليون ساعة.

إلى ذلك، كشفت الأرقام أيضا اهتمام المواطن العربي بمتابعة العربية وتفاعله مع المواد الإخبارية المقدمة، حيث حظيت مقاطع "العربية" بأكثر من 52 مليون إعجاب، وما يزيد على 20 مليون تعليق.

ولم يقتصر تصدر "العربية" في المنطقة على منصة "يوتيوب"، بل إن الأرقام أظهرت تصدرها بقية منصات التواصل الاجتماعي سواء "فيسبوك" أو "تويتر "أو "إنستغرام" أو "سناب شات" وغيرها.

من جهته، أوضح المدير العام لقناتي "العربية" و"الحدث"، ممدوح المهيني، أن "العربية" تستهدف دوما الصدارة سواء كمحطة تلفزيونية أو عبر منصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تؤكد ثقة المشاهد والمتابع لـ"العربية"، معتبرا "تلك الثقة مسؤولية كبرى تقع على عاتق القناة والعاملين فيها"، بحسب تعبيره.

كما أكد أن "العربية لم ولن تتوقف عن التطوير لمواكبة أي جديد في الإعلام"، موضحا أن "المواد المنشورة على منصات العربية تراعي دوما الشريحة العمرية والموقع الجغرافي لانتشار كل منصة من منصات التواصل في الدول المختلفة".