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لون الكمامات يحرج شرطة إيطاليا.. "الزهري يقلل من هيبتنا"

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الكمامات الزهرية التي رفض شرطيو إيطاليا ارتداءها
شرطيون إيطاليون.. وكمامة زهرية يرفضون ارتداءها
فيروس كورونا

لون الكمامات يحرج شرطة إيطاليا.. "الزهري يقلل من هيبتنا"

نقابة الشرطة أكدت في رسالة وجهتها إلى وزارة الداخلية أن هذا اللون يهدد بالإضرار بسمعتها وهيبتها

روما – رويترز

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قدمت الشرطة الإيطالية احتجاجاً لوزارة الداخلية بعد إرسال كمامات زهرية اللون، ليضعها أفراد الشرطة خلال نوبات الخدمة، قائلةً إن هذا اللون يهدد بالإضرار بسمعتها وهيبتها.

وكتبت نقابة الشرطة في رسالة إلى وزارة الداخلية: "لا نفهم سبب شراء كمامات بلون يبدو من الوهلة الأولى أنه غير مناسب لإدارتنا".

الكمامات الزهرية التي رفض شرطيو إيطاليا ارتداءها
الكمامات الزهرية التي رفض شرطيو إيطاليا ارتداءها
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وقالت الرسالة إن هذا أمر "يثير الحيرة"، مضيفةً أنه بعد عامين من تفشي فيروس كورونا يجب أن يكون من السهل شراء الكمامات المناسبة.

وطالبت الشرطة بأن تكون الكمامات سوداء أو بيضاء أو زرقاء في المستقبل.

ولم تعلّق وزارة الداخلية الإيطالية بعد على اعتراض الشرطيين على الكمامات الزهرية.

الكمامات الزهرية التي رفض شرطيو إيطاليا ارتداءها
  • الكمامات الزهرية التي رفض شرطيو إيطاليا ارتداءها
  • راسلة نقابة الشرطة لوزارة الداخلية
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الكمامات الزهرية التي رفض شرطيو إيطاليا ارتداءها
الكمامات الزهرية التي رفض شرطيو إيطاليا ارتداءها
راسلة نقابة الشرطة لوزارة الداخلية
راسلة نقابة الشرطة لوزارة الداخلية
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