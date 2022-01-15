شاهد.. أيل مذعور يحول رحلة صيد إلى مأساة
مقطع مصور يظهر لحظة هجوم الأيل الخائف على الصياد وإصابته بجرح بالغة في عينه
تحولت رحلة صيد لمأساة بعد أن باغت أيل صيادا بولنديا وأصابه في عينه.
و أظهر مقطع مصور لحظة هجوم الأيل الخائف على الصياد وإصابته بجرح بالغ في عينه.
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وذكرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية أن الصياد ليسزيك كامينيسكي كان في رحلة صيد جماعية في الغابات بالقرب من تشيلم، جنوب شرقي بولندا، عندما صادف الحيوان المذعور المختبئ.
وأظهر الفيديو أن الصياد كان يمشي نحو الأيل حاملا بندقيته مرفوعة حيث باغته الحيوان البري من بين الأعشاب وأوقعه أرضا.
ونشر الصياد لاحقا صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي والدم يسيل من عينه المتضررة، كما أظهرت الصور بندقيته ملقاة على الأرض وملطخة بالدم.
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