حتى السمكة الأخطر في العالم تبتسم للنساء.. شاهد الفيديو

في مشهد استحوذ على دهشة وإعجاب آلاف المتابعين، نشرت ناشطة في عالم الغوص في مياه البحر فيديو للقطة نادرة وفريدة حصلت عليها بعدسة كاميرتها، مع سمكة تصنف من أخطر المخلوقات على وجه الأرض.

وشاركت الفتاة الغطاسة بصفحتها في "إنستغرام" لحظات اعتبرتها الأمثل لصورة سيلفي التقطتها مع سمكة، لكن المثير أن السمكة بدت مختلفة في هذه اللقطة عن باقي المشاهد التي سجلتها الكاميرا.

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كما ظهرت السمكة وكأنها تفاعلت بشكل إيجابي مع رغبة الفتاة في الحصول على صورة السيلفي، حيث اقتربت السمكة من وجه الغطاسة وظهرت على وجهها ما بدى على أنه علامات ابتسامة واضحة وجميلة.

يذكر أن تلك السمكة تسمى السمكة الينفوخية وهي واحدة من أكثر أنواع الأسماك خطورة علي سطح كوكب الأرض، ويعد سمها من أكثر السموم فتكاً وقدرة على القتل في العالم (في المرتبة الثانية)، يمكن أن يقتل هذا السم الشديد الإنسان في دقائق معدودة فقط.

فيما علقت الغطاسة على المشهد مشيرة إلى أنه من أجمل المشاهد التي التقطتها في عام 2021 مع عدة صور أخرى تظهر لحظات نادرة مع مخلوقات بحرية مختلفة.