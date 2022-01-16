فيديو يحبس الأنفاس.. يمني يتدلى إلى فوهة بركان حارق

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يمنياً من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت في مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، جنوب العاصمة صنعاء.

وفي فيديو يخطف الأنفاس، تدلى الشاب بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها، راكضاً باتجاه الهاوية، إلى أن وقف عند أقرب نقطة للنار وبدأ يلوح بيديه منتصراً.

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شاب يمني من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت..

يتدلى بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها

مشهد يحبس الأنفاس، يركض فيه الشاب نزولا باتجاه الهاوية..

لا يختلف كثيرا عن مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة.. إلا في كون الشاب اليمني يؤديها دون أي أدوات سلامة pic.twitter.com/C3T5a2n8sN — مختار الفقيه (@Mokhtaralfaqeeh) January 13, 2022

ولعل هذا الفيديو يشبه إلى حد ما مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة، إلا أن الفارق أن الشاب اليمني يقوم بفعلته دون أي أدوات سلامة.

يشار إلى أن الفيديو قوبل بردود أفعال متباينة، حيث اعتبر بعض الناشطين أن هذه "مغامرة شجاعة"، في حين انتقد آخرون ما أقدم عليه الشاب بحدة، واصفين ما فعله بـ"الجنون" و"مخاطرة كانت قد تودي بحياته".