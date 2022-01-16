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فيديو يحبس الأنفاس.. يمني يتدلى إلى فوهة بركان حارق

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بركان
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فيديو يحبس الأنفاس.. يمني يتدلى إلى فوهة بركان حارق

جنون أم شجاعة؟ .. الفيديو قوبل بردود أفعال متباينة

دبي - العربية.نت

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أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يمنياً من محافظة إب ينزل إلى أعماق فوهة بركان دمت في مدينة دمت التابعة لمحافظة الضالع، جنوب العاصمة صنعاء.

وفي فيديو يخطف الأنفاس، تدلى الشاب بقدميه عند آخر نقطة يصل إليها، راكضاً باتجاه الهاوية، إلى أن وقف عند أقرب نقطة للنار وبدأ يلوح بيديه منتصراً.

ولعل هذا الفيديو يشبه إلى حد ما مشاهد رياضة التسلق التي يمارسها المحترفون في الجبال الشاهقة، إلا أن الفارق أن الشاب اليمني يقوم بفعلته دون أي أدوات سلامة.

يشار إلى أن الفيديو قوبل بردود أفعال متباينة، حيث اعتبر بعض الناشطين أن هذه "مغامرة شجاعة"، في حين انتقد آخرون ما أقدم عليه الشاب بحدة، واصفين ما فعله بـ"الجنون" و"مخاطرة كانت قد تودي بحياته".

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