بالفيديو.. "سيلفي" يثير غضباً خلال عزاء وائل الإبراشي

أثار فيديو لفتاتين يلتقطان سيلفي خلال عزاء الإعلامي الراحل وائل الإبراشي غضبا كبيرا على منصات التواصل.

ورصدت كاميرا "العربية.نت" لقطات لفتاتين تلتقطان صور سيلفي خلال مراسم العزاء.

مادة اعلانية

وأكد رواد التواصل أن التقاط مثل هذه الصور لا تجوز في مناسبات لها طقوس خاصة، فضلا عن أنها لا تراعي مشاعر أهل المتوفي واقاربه ومحبيه، الذين تنتابهم الأحزان على فقيدهم.

وكانت مؤسسة روز اليوسف الصحافية قد نظمت عزاء للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، باعتباره أحد أبنائها وشارك فيه عدد من القيادات الصحفية والإعلامية وزملاء وأصدقاء الإعلامي الراحل.

يذكر أن الإعلامى الراحل توفي مساء الأحد قبل الماضي عن عمر ناهز 58 عاما بعد معاناه مع مضاعفات كورونا وشيع جثمانه الإثنين الماضي، من مسجد سيدى سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية شمال البلاد

وتم دفن جثمان الإعلامي الراحل بمقابر العائلة فيما أقامت مؤسسته الصحافية عزائه مساء أمس الأحد