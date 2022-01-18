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أوميكرون وصل بكين عبر البريد من كندا.. والصين تحذر مواطنيها

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Local resident Adrian W Chan, who works as a banker, prepares to post a parcel containing face masks for his parents in Vancouver, as a precautionary measure against the COVID-19 coronavirus, in Hong Kong on March 17, 2020. / AFP / ANTHONY WALLACE
من أحد مراكز البريد في هونغ كونغ (أرشيفية)
فيروس كورونا

أوميكرون وصل بكين عبر البريد من كندا.. والصين تحذر مواطنيها

الصين تشتبه في قدوم المتحور إلى بكين عبر طرد وصل من كندا وتصدر إرشادات لمواطنيها خاصة بالتبضع والبريد

شنغهاي - رويترز

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دعت الصين المواطنين لاستخدام الكمامات والقفازات عند فتح رسائل البريد وخاصة تلك الواردة من الخارج، بعدما قالت السلطات إن أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا رُصدت في بكين ربما نجمت عن طرد قادم من كندا.

وتعهدت السلطات بزيادة تعقيم البريد الوارد من الخارج، كما أصرّت على ضرورة تلقي العاملين في هيئات البريد جرعات التطعيم بالكامل.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين ومع عمل عدة مدن على الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

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ودعت قناة "سي. سي. تي. في" التلفزيونية الصينية الرسمية المواطنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من أمس الاثنين إلى "تقليل شراء البضائع من الخارج أو استقبال رسائل بريد من الخارج".

كما حثتهم على "التأكد من حماية أنفسهم خلال عمليات التسلم وجهاً لوجه واستخدام الكمامات والقفازات ومحاولة فتح الطرد في مكان مفتوح".

من جهتهم، قال مسؤولو الصحة إن الشخص الذي رُصدت إصابته بالمتحور أوميكرون فتح طرداً قادماً من كندا مروراً بالولايات المتحدة وهونغ كونغ وإنه "لا يمكن استبعاد" انتقال العدوى عبر الطرد.

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