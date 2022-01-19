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مشهد هوليودي.. لبناني يحتجز رهائن بمصرف ويهدد بنسفه

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من أمام المصرف
لبنان

مشهد هوليودي.. لبناني يحتجز رهائن بمصرف ويهدد بنسفه

الشرطة تحقق معه وتبحث عن زوجته لإعادة "وديعته" الـ 50 ألف دولار للمصرف

دبي - العربية نت

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في مشهد هوليودي، اقتحم مواطن لبناني أحد فروع المصارف في منطقة جب جنين الواقعة في البقاع الغربي جنوب شرق لبنان، مهددا بإحراق نفسه والمصرف إن لم يحصل على وديعته في المصرف البالغة قيمتها 50 ألف دولار.

وحضر من بلدة كفريا إلى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مليئة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله.

وفي متابعة الحادث، طوقت القوى الأمنية المصرف إثر وقوع الحادثة، وخاضت مفاوضات مع المواطن أثمرت في البداية عن تسليم المسدس الذي كان بحوزته، ليعود ويسلم نفسه بعد أن حصل على المبلغ الذي طالب به.

وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أنه "بعد احتجاز أحد الأشخاص موظفي بنك BBAC فرج جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وإدارة البنك، استطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغة قيمتها 50 ألف دولار أميركي، حيث سلمها لأحد أفراد عائلته ومن ثم سلم نفسه للقوى الأمنية".

وفيما لا تزال التحقيقات مع المواطن تجري في فصيلة جب جنين، أمرت النيابة العامة الاستئنافية في منطقة البقاع بتوقيفه، وإعادة المبلغ الذي استحصل عليه بالقوة، في حين لا تزال زوجة المواطن التي حصلت على المبلغ متوارية عن الأنظار بعد أن تمت مداهمة منزلهم.

وتحتجز المصارف اللبنانية أموال المودعين اللبنانيين فيها منذ العام 2019، مع بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان والانهيار الكبير للعملة اللبنانية، حيث تمنع على المودعين إجراء السحوبات من ودائعهم بالعملة الأجنبية وتفرض سقوفا محددة للسحوبات بالليرة اللبنانية، ووفقا لسعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان، والذي يقل بنسبة كبيرة عن سعر الصرف الفعلي في سوق الصرافة الموازية.

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