حادثة على الهواء.. سيارة تدهس مراسلة خلال بث مباشر

في حادثة مفجعة على الهواء، تعرضت مراسلة محطة WSAZ الأميركية، توري يورجي، لحادث دهس بينما كانت تعد تقريرا عن انقطاع رئيسي للمياه في ولاية ويست فرجينيا.

Penn State grad Tori Yorgey was hit by a car on live television last night and STILL finished her report like an absolute champ



The Penn State difference😤



pic.twitter.com/KMGLdw12kP — Barstool Penn State (@PSUBarstool) January 20, 2022

ويظهر في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع "تويتر"، يورجي وهي تتعرض للدهس خلال بث مباشر، إلا أنها سرعان ما طمأنت المذيع الذي ظهرت علامات الصدمة على وجهه، أنها بخير.

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فقد قالت وصورتها غير ظاهرة "لقد صدمتني سيارة للتو، لكنني بخير.. لقد صدمتني سيارة لكنني بخير، تيم".

وأضافت بعد أن عادت للوقوف: "كنت تعرضت أيضا للدهس عندما كنت في الجامعة.. نحن جميعا بخير.. هذا آخر أسبوع لي في العمل وظننت أن هكذا أمر سيحصل. لقد مر شريط حياتي أمام عيني".

لاحقا، نشرت تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "أشعر بالإطراء من اللطف والتمنيات الطيبة. أنا بخير. شكرا جزيلا لكم جميعا".