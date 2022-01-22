شاهد لاعب أستون فيلا.. زجاجة أسقطته أرضاً خلال المباراة

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومحبو الدوري الإنجليزي، مقطعاً مصوراً لسقوط لاعب أستون فيلا، لوكاس دينييه، بعدما أصيب برأسه بزجاجة ألقاها الجمهور بعد ثوان من مساعدته في إحراز فريقه لهدف في شباك فريقه السابق إيفرتون.

من جهته، قال نادي إيفرتون في بيان إن الشرطة ألقت القبض على المشجع بعد أن تم التعرف عليه باستخدام لقطات كاميرات المراقبة.

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وأضاف ”ألقيت عدة أغراض باتجاه الملعب بعد هدف أستون فيلا ... ثمة تحقيقات جارية بالاشتراك مع الشرطة، ويعتزم النادي إصدار حظر على أي مشجعين يتم رصدهم بينما يلقون أشياء”.

Still not acceptable and needs chucking but bottle doesn’t hit either Cash or Digne. pic.twitter.com/BdEojk1vCR — Thomas Watson (@Wattoefc) January 22, 2022

وبعد الحادث وقف دينييه على قدميه مرة أخرى ولعب حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب غوديسون بارك، كما خرج من غرفة خلع الملابس بعد الاستراحة وشارك من بداية الشوط الثاني.

كذلك، لعب دينييه ركلة ركنية تمكن إيمي بونديا من متابعتها ووضع الكرة في شباك إيفرتون ليتقدم أستون فيلا في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

واحتفل دينييه ورفاقه في أستون فيلا بالهدف الذي أنهى المباراة لصالح الفريق أمام مجموعة من مشجعي إيفرتون.

A bottle was thrown at Aston Villa players while they were celebrating the opener.



Matty Cash and Lucas Digne were struck by the projectile. pic.twitter.com/pvnqo1kGw2 — MailOnline Sport (@MailSport) January 22, 2022

وكان دينييه، الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا، أكمل انتقاله إلى أستون فيلا من إيفرتون الأسبوع الماضي بعد خلاف مع المدير الفني للبلوز رافا بينيتيز، الذي أقيل منذ ذلك الحين.

وكانت هذه مباراة دينييه الثانية مع أستون فيلا منذ انتقاله.