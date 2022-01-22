.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد لاعب أستون فيلا.. زجاجة أسقطته أرضاً خلال المباراة

  • الخط
لوكاس دينييه (رويترز)
لوكاس دينييه (رويترز)

شاهد لاعب أستون فيلا.. زجاجة أسقطته أرضاً خلال المباراة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ومحبو الدوري الإنجليزي، مقطعاً مصوراً لسقوط لاعب أستون فيلا، لوكاس دينييه، بعدما أصيب برأسه بزجاجة ألقاها الجمهور بعد ثوان من مساعدته في إحراز فريقه لهدف في شباك فريقه السابق إيفرتون.

كوتينيو يرفض خسارة أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد رياضة عالمية كوتينيو يرفض خسارة أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد

من جهته، قال نادي إيفرتون في بيان إن الشرطة ألقت القبض على المشجع بعد أن تم التعرف عليه باستخدام لقطات كاميرات المراقبة.

وأضاف ”ألقيت عدة أغراض باتجاه الملعب بعد هدف أستون فيلا ... ثمة تحقيقات جارية بالاشتراك مع الشرطة، ويعتزم النادي إصدار حظر على أي مشجعين يتم رصدهم بينما يلقون أشياء”.

وبعد الحادث وقف دينييه على قدميه مرة أخرى ولعب حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب غوديسون بارك، كما خرج من غرفة خلع الملابس بعد الاستراحة وشارك من بداية الشوط الثاني.

كذلك، لعب دينييه ركلة ركنية تمكن إيمي بونديا من متابعتها ووضع الكرة في شباك إيفرتون ليتقدم أستون فيلا في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

فريق أستون فيلا (فرانس برس)
فريق أستون فيلا (فرانس برس)

واحتفل دينييه ورفاقه في أستون فيلا بالهدف الذي أنهى المباراة لصالح الفريق أمام مجموعة من مشجعي إيفرتون.

وكان دينييه، الظهير الأيسر لمنتخب فرنسا، أكمل انتقاله إلى أستون فيلا من إيفرتون الأسبوع الماضي بعد خلاف مع المدير الفني للبلوز رافا بينيتيز، الذي أقيل منذ ذلك الحين.

وكانت هذه مباراة دينييه الثانية مع أستون فيلا منذ انتقاله.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن شبه جزيرة القرم التي قد تتسبب في حرب عالمية ثالثة؟ ماذا تعرف عن شبه جزيرة القرم التي قد تتسبب في حرب عالمية ثالثة؟
اكتشف المزيد